Во всех отделениях Почты России установят системы электронной очереди Просмотров: 0 Комментариев: 0

Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Все оборудование и программное обеспечение полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в этом году планируется приобрести партию такого же объема.

При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.

Первыми системы электронных очередей получат отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей.





Фото пресс-центра «Почты России». К концу 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди – 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году по всей России будет установлено еще 1 350 электронных очередей, сообщает пресс-служба почтового оператора.Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Все оборудование и программное обеспечение полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в этом году планируется приобрести партию такого же объема.При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.Первыми системы электронных очередей получат отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей.



