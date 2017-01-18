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НовостиВолгограда.ру » Общество » Во всех отделениях Почты России установят системы электронной очереди
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А вы пробовали нырять в прорубь на Крещение?
Двенадцатилетней девочке в Оренбурге во время похищения удалось отправить смс и дозвониться до матери из багажника машины похитителя, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного СК ...
Экс-президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали
Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в одну из больниц штата Техас, сообщил в среду телеканал KHOU 11 со ссылкой на представителя политика Джина Бекера. По словам Бекера, ...
Трамп призвал вернуть билеты решивших бойкотировать его инаугурацию
Граждане США, которые решили бойкотировать инаугурацию избранного президента страны Дональда Трампа, должны вернуть свои билеты. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил сам будущий глава Белого ...