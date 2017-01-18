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» » Во всех отделениях Почты России установят системы электронной очереди

Во всех отделениях Почты России установят системы электронной очереди

Сегодня, 11:39
Lopatin
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Во всех отделениях Почты России установят системы электронной очередиК концу 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди – 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году по всей России будет установлено еще 1 350 электронных очередей, сообщает пресс-служба почтового оператора.
Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Все оборудование и программное обеспечение полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в этом году планируется приобрести партию такого же объема.
При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.
Первыми системы электронных очередей получат отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей.


Фото пресс-центра «Почты России».
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