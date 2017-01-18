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» » В Волгоградской области еще 5 управляющих компаний получили лицензии

В Волгоградской области еще 5 управляющих компаний получили лицензии

Сегодня, 14:08
Lopatin
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В Волгоградской области еще 5 управляющих компаний получили лицензииНа очередном заседании лицензионной комиссии Волгоградской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами принято решение о выдаче лицензий 5 управляющим компаниям.
Как сообщили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области, в список лицензиатов вошли следующие организации:
ООО"Светлоярское жилищно-эксплуатационное управление № 1"(р.п. Светлый Яр);
ООО"УК"Жилищное хозяйство"(г.Москва, подразделение в г.Фролово);
ООО"СИГМА-ЮГ"(г. Волгоград);
ООО"Управляющая компания лидер"(г.Петров Вал);
ООО"Вертикаль"(г.Урюпинск).
Теперь на территории Волгоградской области 254 организации осуществляют свою деятельность на основании лицензии на управление многоквартирными домами.
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