В Волгоградской области еще 5 управляющих компаний получили лицензии Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области, в список лицензиатов вошли следующие организации:

ООО"Светлоярское жилищно-эксплуатационное управление № 1"(р.п. Светлый Яр);

ООО"УК"Жилищное хозяйство"(г.Москва, подразделение в г.Фролово);

ООО"СИГМА-ЮГ"(г. Волгоград);

ООО"Управляющая компания лидер"(г.Петров Вал);

ООО"Вертикаль"(г.Урюпинск).

Теперь на территории Волгоградской области 254 организации осуществляют свою деятельность на основании лицензии на управление многоквартирными домами. На очередном заседании лицензионной комиссии Волгоградской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами принято решение о выдаче лицензий 5 управляющим компаниям.Как сообщили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области, в список лицензиатов вошли следующие организации:ООО"Светлоярское жилищно-эксплуатационное управление № 1"(р.п. Светлый Яр);ООО"УК"Жилищное хозяйство"(г.Москва, подразделение в г.Фролово);ООО"СИГМА-ЮГ"(г. Волгоград);ООО"Управляющая компания лидер"(г.Петров Вал);ООО"Вертикаль"(г.Урюпинск).Теперь на территории Волгоградской области 254 организации осуществляют свою деятельность на основании лицензии на управление многоквартирными домами.



