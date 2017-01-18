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НовостиВолгограда.ру » Общество » В Волгоградской области еще 5 управляющих компаний получили лицензии
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А вы пробовали нырять в прорубь на Крещение?
Иномарка разыскивается после стрельбы в центре Москвы, в результате которой водитель Lexus был госпитализирован с ранениями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
ВКС РФ впервые провели операцию совместно с ВВС Турции
К российско-турецкой воздушной операции привлекались девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24м, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции - ...
В Раде просят СБУ проверить Савченко на госизмену
Депутат Верховной рады Иван Винник обратился в Службу безопасности Украины с просьбой об организации проверки по факту переговоров нардепа Надежды Савченко с представителями самопровозглашенных ...