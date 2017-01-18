В регионе на Крещение Господне обеспечат порядок 600 полицейских Просмотров: 0 Комментариев: 0

В эту ночь на охрану общественного порядка и общественной безопасности заступают свыше 400 сотрудников органов внутренних дел, а также члены добровольных народных, казачьих дружин, сотрудники управления Росгвардии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Празднование Крещения Господня продолжится и в четверг, 19 января. В этот день обеспечивать общественный порядок будут более 600 сотрудников полиции и представители общественности.





Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. В ночь с 18 на 19 января в Волгограде и области пройдут религиозные мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня. Для всех желающих принять участие в традиционных обрядах на территории региона организованы 79 мест омовения, в 84 храмах, церквях и приходах пройдут религиозные службы.В эту ночь на охрану общественного порядка и общественной безопасности заступают свыше 400 сотрудников органов внутренних дел, а также члены добровольных народных, казачьих дружин, сотрудники управления Росгвардии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.Празднование Крещения Господня продолжится и в четверг, 19 января. В этот день обеспечивать общественный порядок будут более 600 сотрудников полиции и представители общественности.



