В регионе адаптируют для инвалидов более 80 социальных объектов Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в региональном комитете социальной защиты, одним из условий софинансирования из федерального бюджета является достижение субъектом Российской Федерации определенных показателей. Волгоградская область успешно справляется с поставленными задачами: за пять лет реализации проекта «Доступная среда» в регионе адаптировано более 50% объектов социальной инфраструктуры (760 объектов).

В 2016 году с привлечением федеральной поддержки для маломобильных групп населения было оснащено 79 приоритетных объектов, в том числе 18 учреждений социальной защиты, 21 больница и поликлиника, десять центров занятости.





Фото пресс-службы администрации Волгоградской области. В 2017 году в Волгоградской области в рамках реализации программы «Доступная среда» планируется адаптировать 84 социально-значимых объекта. На эти цели предусмотрено более 85 миллионов рублей из бюджетов различного уровня. Проект охватит 21 муниципальное образование Волгоградской области.Как сообщили в региональном комитете социальной защиты, одним из условий софинансирования из федерального бюджета является достижение субъектом Российской Федерации определенных показателей. Волгоградская область успешно справляется с поставленными задачами: за пять лет реализации проекта «Доступная среда» в регионе адаптировано более 50% объектов социальной инфраструктуры (760 объектов).В 2016 году с привлечением федеральной поддержки для маломобильных групп населения было оснащено 79 приоритетных объектов, в том числе 18 учреждений социальной защиты, 21 больница и поликлиника, десять центров занятости.



