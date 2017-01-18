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» » В регионе адаптируют для инвалидов более 80 социальных объектов

В регионе адаптируют для инвалидов более 80 социальных объектов

Сегодня, 16:03
Lopatin
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В регионе адаптируют для инвалидов более 80 социальных объектовВ 2017 году в Волгоградской области в рамках реализации программы «Доступная среда» планируется адаптировать 84 социально-значимых объекта. На эти цели предусмотрено более 85 миллионов рублей из бюджетов различного уровня. Проект охватит 21 муниципальное образование Волгоградской области.
Как сообщили в региональном комитете социальной защиты, одним из условий софинансирования из федерального бюджета является достижение субъектом Российской Федерации определенных показателей. Волгоградская область успешно справляется с поставленными задачами: за пять лет реализации проекта «Доступная среда» в регионе адаптировано более 50% объектов социальной инфраструктуры (760 объектов).
В 2016 году с привлечением федеральной поддержки для маломобильных групп населения было оснащено 79 приоритетных объектов, в том числе 18 учреждений социальной защиты, 21 больница и поликлиника, десять центров занятости.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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