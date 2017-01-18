В праздник Крещения Господня в Волгограде будет ограничен проезд Просмотров: 0 Комментариев: 0

С 13 до 15 часов движение автомобилей ограничат на улице Краснознаменской в границах от ул. Советской до Набережной им. 62-й Армии, на автомобильной дороге Набережной им. 62-й Армии в границах от улицы Краснознаменской до Комсомольской. Объезд будет осуществляться по проспекту им. В.И. Ленина, улицам Советской, Комсомольской;

С 7 утра до 18 часов будет ограничен проезд по улице Кузнецкой в границах от ул.Новоузенской и далее по проезду до ул. Елецкой, а также по автомобильной дороге улицы Липецкой в границах от проезда, соединяющего улицы Кузнецкую и Елецкую, до улицы Буханцева. Для объезда предлагается использовать улицы Буханцева, Воркутинскую, Кронштадскую, Кузнецкую, Новоузенскую, Елецкую.

Также 19 января с 10 до 13 часов будет запрещен проезд по улице Кастерина в границах от ул. Николая Отрады до береговой зоны реки Волга. Объезд – по улице Николая Отрады. В четверг, 19 января, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период празднования Крещения Господня на улицах Волгограда будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств. Об этом ИА «Новости Волгограда» сообщили в пресс-службе городской администрации.С 13 до 15 часов движение автомобилей ограничат на улице Краснознаменской в границах от ул. Советской до Набережной им. 62-й Армии, на автомобильной дороге Набережной им. 62-й Армии в границах от улицы Краснознаменской до Комсомольской. Объезд будет осуществляться по проспекту им. В.И. Ленина, улицам Советской, Комсомольской;С 7 утра до 18 часов будет ограничен проезд по улице Кузнецкой в границах от ул.Новоузенской и далее по проезду до ул. Елецкой, а также по автомобильной дороге улицы Липецкой в границах от проезда, соединяющего улицы Кузнецкую и Елецкую, до улицы Буханцева. Для объезда предлагается использовать улицы Буханцева, Воркутинскую, Кронштадскую, Кузнецкую, Новоузенскую, Елецкую.Также 19 января с 10 до 13 часов будет запрещен проезд по улице Кастерина в границах от ул. Николая Отрады до береговой зоны реки Волга. Объезд – по улице Николая Отрады.



