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» » В Дубовском районе пешеходам раздали светоотражающие браслеты

В Дубовском районе пешеходам раздали светоотражающие браслеты

Сегодня, 11:11
Lopatin
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В Дубовском районе пешеходам раздали светоотражающие браслетыСотрудники областной Госавтоинспекции в Дубовском районе провели профилактическое мероприятие, призывающее жителей региона использовать светоотражатели.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, мероприятие проходило на федеральной автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград», пролегающей через многочисленные населенные пункты. Инспекторы ДПС напомнили пешеходам, переходящим трассу, о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также обратили особое внимание на необходимость использования на верхней одежде световозвращающих элементов, которые в темное время суток позволяют быть заметными на дороге.
В ходе мероприятия полицейские раздали светоотражающие браслеты и брелоки гражданам, переходившим дорогу по пешеходному переходу, а с теми, кто намеревался перейти дорогу в неустановленном месте, стражи порядка провели профилактические беседы.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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