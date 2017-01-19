В Дубовском районе пешеходам раздали светоотражающие браслеты Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, мероприятие проходило на федеральной автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград», пролегающей через многочисленные населенные пункты. Инспекторы ДПС напомнили пешеходам, переходящим трассу, о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также обратили особое внимание на необходимость использования на верхней одежде световозвращающих элементов, которые в темное время суток позволяют быть заметными на дороге.

В ходе мероприятия полицейские раздали светоотражающие браслеты и брелоки гражданам, переходившим дорогу по пешеходному переходу, а с теми, кто намеревался перейти дорогу в неустановленном месте, стражи порядка провели профилактические беседы.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. Сотрудники областной Госавтоинспекции в Дубовском районе провели профилактическое мероприятие, призывающее жителей региона использовать светоотражатели.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, мероприятие проходило на федеральной автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград», пролегающей через многочисленные населенные пункты. Инспекторы ДПС напомнили пешеходам, переходящим трассу, о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также обратили особое внимание на необходимость использования на верхней одежде световозвращающих элементов, которые в темное время суток позволяют быть заметными на дороге.В ходе мероприятия полицейские раздали светоотражающие браслеты и брелоки гражданам, переходившим дорогу по пешеходному переходу, а с теми, кто намеревался перейти дорогу в неустановленном месте, стражи порядка провели профилактические беседы.



