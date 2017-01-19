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В Пензе волонтеры пытаются спасти от забоя необычную лошадь из Волгограда
Сегодня, 11:45
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В начале этого года из Волгограда в Пензу на бойню привезли семилетнюю кобылу. Ее отличительной особенностью является полумесяц во лбу. Волонтеры, которые постоянно следят за ситуацией и борются за жизни лошадей, помогая животным обрести дом, сразу обратили на новую лошадь внимание. Так, например, врач-ветеринар и по совместительству волонтер Екатерина Барабанова разместила у себя на страничке в одной из соцсетей объявление-
Довольно срочно! Времени мало!
Привезли на мясо вот такую лошадь.
Кобыла, возраст 7лет, в/х примерно 155.
Во лбу полумесяц. Заезжена. Ручная. Спокойная. Контактная. Общительная.
Продают через весы,цена договорная.
По словам волонтера, сейчас животное находится на откорме у мясников, и если в самое ближайшее время не выкупить животное, то его отправят на бойню. Исходя из практики, говорит Екатерина, в подобных случаях судьба животного решается в течение 1-20 дней. Затем его продают по цене мяса через весы. Стоимость этой лошади составит примерно 53-56 тысяч рублей.
Екатерина описывает лошадь исключительно с положительной стороны и просит всех неравнодушных спасти животное от гибели.
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