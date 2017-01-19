В Пензе волонтеры пытаются спасти от забоя необычную лошадь из Волгограда Просмотров: 53 Комментариев: 0



Довольно срочно! Времени мало!

Привезли на мясо вот такую лошадь.

Кобыла, возраст 7лет, в/х примерно 155.

Во лбу полумесяц. Заезжена. Ручная. Спокойная. Контактная. Общительная.

Продают через весы,цена договорная.



По словам волонтера, сейчас животное находится на откорме у мясников, и если в самое ближайшее время не выкупить животное, то его отправят на бойню. Исходя из практики, говорит Екатерина, в подобных случаях судьба животного решается в течение 1-20 дней. Затем его продают по цене мяса через весы. Стоимость этой лошади составит примерно 53-56 тысяч рублей.

Екатерина описывает лошадь исключительно с положительной стороны и просит всех неравнодушных спасти животное от гибели. В начале этого года из Волгограда в Пензу на бойню привезли семилетнюю кобылу. Ее отличительной особенностью является полумесяц во лбу. Волонтеры, которые постоянно следят за ситуацией и борются за жизни лошадей, помогая животным обрести дом, сразу обратили на новую лошадь внимание. Так, например, врач-ветеринар и по совместительству волонтер Екатерина Барабанова разместила у себя на страничке в одной из соцсетей объявление-Довольно срочно! Времени мало!Привезли на мясо вот такую лошадь.Кобыла, возраст 7лет, в/х примерно 155.Во лбу полумесяц. Заезжена. Ручная. Спокойная. Контактная. Общительная.Продают через весы,цена договорная.По словам волонтера, сейчас животное находится на откорме у мясников, и если в самое ближайшее время не выкупить животное, то его отправят на бойню. Исходя из практики, говорит Екатерина, в подобных случаях судьба животного решается в течение 1-20 дней. Затем его продают по цене мяса через весы. Стоимость этой лошади составит примерно 53-56 тысяч рублей.Екатерина описывает лошадь исключительно с положительной стороны и просит всех неравнодушных спасти животное от гибели.



