В регионе наводят порядок в сфере использования газового оборудования Просмотров: 0 Комментариев: 0

Самовольная установка газовых приборов, неправильная эксплуатация оборудования, отказ в доступе специалистов газовых служб в помещения для проверки — это самые частые нарушения, которые допускают жильцы. В результате в многоквартирных домах возникают ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей.

В настоящее время в регионе формируется судебная практика по обеспечению принудительного доступа в потенциально опасные квартиры. Такие случаи зафиксированы в Волгограде и Палласовке, когда газовикам через суд удалось попасть в помещения для проведения профилактических мероприятий.

Кстати, в конце 2016 года в административный кодекс РФ внесены изменения, позволяющие привлекать собственников квартир к административной ответственности. За незаключение договоров на техобслуживание газоиспользующего оборудования, а также отказ в предоставлении доступа в жилое помещение могут быть назначены штрафы в размере от тысячи до пяти тысяч рублей.

Специалисты органов жилищного надзора, местных администраций, МЧС и газовых служб, согласно задаче, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, по всему региону продолжают проверки газового оборудования, а также наличия договоров на его техобслуживание.





Фото с сайта администрации Волгоградской области. В волгоградском регионе усилена адресная работа с жителями по проверке газоиспользующего оборудования и наличия договоров на его техобслуживание. За последние два месяца специалисты проверили более 3 тысяч абонентов. 35 из них были отключены от ресурса из-за нарушений, сообщает пресс-служба областной администрации.Самовольная установка газовых приборов, неправильная эксплуатация оборудования, отказ в доступе специалистов газовых служб в помещения для проверки — это самые частые нарушения, которые допускают жильцы. В результате в многоквартирных домах возникают ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей.В настоящее время в регионе формируется судебная практика по обеспечению принудительного доступа в потенциально опасные квартиры. Такие случаи зафиксированы в Волгограде и Палласовке, когда газовикам через суд удалось попасть в помещения для проведения профилактических мероприятий.Кстати, в конце 2016 года в административный кодекс РФ внесены изменения, позволяющие привлекать собственников квартир к административной ответственности. За незаключение договоров на техобслуживание газоиспользующего оборудования, а также отказ в предоставлении доступа в жилое помещение могут быть назначены штрафы в размере от тысячи до пяти тысяч рублей.Специалисты органов жилищного надзора, местных администраций, МЧС и газовых служб, согласно задаче, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, по всему региону продолжают проверки газового оборудования, а также наличия договоров на его техобслуживание.



