Минтруд предложил трудоустраивать инвалидов в инициативном порядке Просмотров: 0 Комментариев: 0

В Минтруде отмечают, что в настоящее время специалисты учреждений медико-социальной экспертизы указывают в индивидуальной программе реабилитации информацию об имеющихся у инвалида ограничениях жизнедеятельности, после чего направляют эти данные в органы службы занятости.

В свою очередь органы службы занятости, согласно действующему законодательству, предпринимают меры по содействию в трудоустройстве инвалидов по заявительному принципу – после непосредственного обращения гражданина в органы службы занятости. Это означает, что те инвалиды, которые в органы службы занятости не обратились, помощи в трудоустройстве не получают.

«В связи с этим законопроектом предлагается установить нормы, обязывающие органы службы занятости работать в инициативном режиме с инвалидом, сразу после получения выписки из его индивидуальной программы реабилитации», – заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Григорий Лекарев. Минтруд внес изменения в закон о занятости в РФ, согласно которым службы занятости будут в инициативном порядке работать с инвалидами по их трудоустройству и помогут подобрать оптимальное рабочее место для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые в этом нуждаются. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства.В Минтруде отмечают, что в настоящее время специалисты учреждений медико-социальной экспертизы указывают в индивидуальной программе реабилитации информацию об имеющихся у инвалида ограничениях жизнедеятельности, после чего направляют эти данные в органы службы занятости.В свою очередь органы службы занятости, согласно действующему законодательству, предпринимают меры по содействию в трудоустройстве инвалидов по заявительному принципу – после непосредственного обращения гражданина в органы службы занятости. Это означает, что те инвалиды, которые в органы службы занятости не обратились, помощи в трудоустройстве не получают.«В связи с этим законопроектом предлагается установить нормы, обязывающие органы службы занятости работать в инициативном режиме с инвалидом, сразу после получения выписки из его индивидуальной программы реабилитации», – заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Григорий Лекарев.



