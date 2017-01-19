Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

» » Минтруд предложил трудоустраивать инвалидов в инициативном порядке

Минтруд предложил трудоустраивать инвалидов в инициативном порядке

Сегодня, 14:28
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Минтруд предложил трудоустраивать инвалидов в инициативном порядкеМинтруд внес изменения в закон о занятости в РФ, согласно которым службы занятости будут в инициативном порядке работать с инвалидами по их трудоустройству и помогут подобрать оптимальное рабочее место для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые в этом нуждаются. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства.
В Минтруде отмечают, что в настоящее время специалисты учреждений медико-социальной экспертизы указывают в индивидуальной программе реабилитации информацию об имеющихся у инвалида ограничениях жизнедеятельности, после чего направляют эти данные в органы службы занятости.
В свою очередь органы службы занятости, согласно действующему законодательству, предпринимают меры по содействию в трудоустройстве инвалидов по заявительному принципу – после непосредственного обращения гражданина в органы службы занятости. Это означает, что те инвалиды, которые в органы службы занятости не обратились, помощи в трудоустройстве не получают.
«В связи с этим законопроектом предлагается установить нормы, обязывающие органы службы занятости работать в инициативном режиме с инвалидом, сразу после получения выписки из его индивидуальной программы реабилитации», – заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Григорий Лекарев.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгоградской области снижается количество безработных

Безработных становится меньше

Работодатели Чернышковского района нарушали закон о занятости населения

Службе занятости населения – 20 лет

Телефонная справочная служба Центра занятости продолжает работу

Стал мобильным Центр занятости населения Волгограда

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги