В Волжском пройдет акция по сбору одежды для нуждающихся семей Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили ИА «Новости Волгограда» в пресс-службе Калачевской епархии, с 16 до 19 часов в центральном холле первого этажа торгово-развлекательного комплекса «ВолгаМолл» состоится благотворительный концерт, организованный Волжским благочинием. В ходе акции будет проходить сбор гуманитарной помощи семьям нуждающихся (многодетные, неполные семьи, кризисные беременные, дети-инвалиды).

Больше всего подопечным центра «Семья» сейчас нужны такие вещи: водолазки, футболки, носки, пижамы, колготки, теплая обувь, средства гигиены, канцтовары, памперсы, отметили в Калачевской епархии.

Благотворительная акция «ПОДАРИ НАДЕЖДУ!» должна была пройти еще 14 января, но была перенесена в связи с объявленным в Волжском карантином. В субботу, 21 января, в волжском ТРК «Волгамолл» гуманитарно-просветительский центр «Семья» Калачевской епархии совместно с Волжским благочинием проведут благотворительную акцию «ПОДАРИ НАДЕЖДУ!».Как сообщили ИА «Новости Волгограда» в пресс-службе Калачевской епархии, с 16 до 19 часов в центральном холле первого этажа торгово-развлекательного комплекса «ВолгаМолл» состоится благотворительный концерт, организованный Волжским благочинием. В ходе акции будет проходить сбор гуманитарной помощи семьям нуждающихся (многодетные, неполные семьи, кризисные беременные, дети-инвалиды).Больше всего подопечным центра «Семья» сейчас нужны такие вещи: водолазки, футболки, носки, пижамы, колготки, теплая обувь, средства гигиены, канцтовары, памперсы, отметили в Калачевской епархии.Благотворительная акция «ПОДАРИ НАДЕЖДУ!» должна была пройти еще 14 января, но была перенесена в связи с объявленным в Волжском карантином.



