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Жители Волгограда отмечают Крещение
Сегодня, 16:37
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Фото: Руслан Герасимов / novostivolgograda.ru
Сегодня, 19 января, волгоградцы по традиции отмечают один из главных православных праздников - Крещение.
Само празднование началось еще ночью 18 января, но основные купания проходят именно сегодня.
Корреспондент Novostivolgograda.ru побывал в одной из восьми организованных точек для купания - в Тракторозаводском районе, на территории пляжа на Спартановке.
По словам организаторов, готовить территорию начали еще накануне с утра. Две теплые палатки для переодевания и купель для омовения были готовы для горожан к утру 19 января.
Как и всегда, на пляже дежурили сотрудники полиции, МЧС, а также представители медицинских служб.
Горожане приходили целыми семьями и с детьми, но не все из них решались зайти в прорубь.
Находились и такие, кто приучал детей к холодной воде с раннего возраста.
Кто-то выбирал вместо купели заплыв прямо с берега.
А желающих сфотографировать купание было гораздо больше, чем самих купающихся.
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