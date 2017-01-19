Жители Волгограда отмечают Крещение Просмотров: 50 Комментариев: 0

Фото: Руслан Герасимов / novostivolgograda.ru



Сегодня, 19 января, волгоградцы по традиции отмечают один из главных православных праздников - Крещение.

Само празднование началось еще ночью 18 января, но основные купания проходят именно сегодня.

Корреспондент Novostivolgograda.ru побывал в одной из восьми организованных точек для купания - в Тракторозаводском районе, на территории пляжа на Спартановке.







По словам организаторов, готовить территорию начали еще накануне с утра. Две теплые палатки для переодевания и купель для омовения были готовы для горожан к утру 19 января.









Как и всегда, на пляже дежурили сотрудники полиции, МЧС, а также представители медицинских служб.







Горожане приходили целыми семьями и с детьми, но не все из них решались зайти в прорубь.

















Находились и такие, кто приучал детей к холодной воде с раннего возраста.







Кто-то выбирал вместо купели заплыв прямо с берега.









А желающих сфотографировать купание было гораздо больше, чем самих купающихся.









Сегодня,, волгоградцы по традиции отмечают один из главных православных праздников -Само празднование началось еще ночью, но основные купания проходят именно сегодня.Корреспондентпобывал в одной из восьми организованных точек для купания - в, на территории пляжаПо словам организаторов, готовить территорию начали еще накануне с утра.теплые палатки для переодевания и купель для омовения были готовы для горожан к утруКак и всегда, на пляже дежурили сотрудники полиции, МЧС, а также представители медицинских служб.Горожане приходили целыми семьями и с детьми, но не все из них решались зайти в прорубь.Находились и такие, кто приучал детей к холодной воде с раннего возраста.Кто-то выбирал вместо купели заплыв прямо с берега.А желающих сфотографировать купание было гораздо больше, чем самих купающихся.



