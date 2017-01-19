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» » Жители Волгограда отмечают Крещение

Жители Волгограда отмечают Крещение

Сегодня, 16:37
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Жители Волгограда отмечают Крещение
Фото: Руслан Герасимов / novostivolgograda.ru

Сегодня, 19 января, волгоградцы по традиции отмечают один из главных православных праздников - Крещение.
Само празднование началось еще ночью 18 января, но основные купания проходят именно сегодня.
Корреспондент Novostivolgograda.ru побывал в одной из восьми организованных точек для купания - в Тракторозаводском районе, на территории пляжа на Спартановке.

Жители Волгограда отмечают Крещение

По словам организаторов, готовить территорию начали еще накануне с утра. Две теплые палатки для переодевания и купель для омовения были готовы для горожан к утру 19 января.

Жители Волгограда отмечают Крещение
Жители Волгограда отмечают Крещение

Как и всегда, на пляже дежурили сотрудники полиции, МЧС, а также представители медицинских служб.

Жители Волгограда отмечают КрещениеЖители Волгограда отмечают Крещение

Горожане приходили целыми семьями и с детьми, но не все из них решались зайти в прорубь.

Жители Волгограда отмечают Крещение
Жители Волгограда отмечают Крещение
Жители Волгограда отмечают Крещение
Жители Волгограда отмечают КрещениеЖители Волгограда отмечают Крещение
Жители Волгограда отмечают Крещение
Жители Волгограда отмечают Крещение

Находились и такие, кто приучал детей к холодной воде с раннего возраста.

Жители Волгограда отмечают Крещение

Кто-то выбирал вместо купели заплыв прямо с берега.

Жители Волгограда отмечают Крещение
Жители Волгограда отмечают Крещение

А желающих сфотографировать купание было гораздо больше, чем самих купающихся.

Жители Волгограда отмечают КрещениеЖители Волгограда отмечают Крещение
Жители Волгограда отмечают КрещениеЖители Волгограда отмечают Крещение
Жители Волгограда отмечают Крещение
Жители Волгограда отмечают Крещение
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