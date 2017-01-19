В Волгограде готовятся отметить день памяти жертв казачьего геноцида Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в областном комитете по делам национальностей и казачества, в Волгограде пройдут мероприятия и панихиды в память о погибших. Так, 23 января в 9.30 в храме Иоанна Предтечи состоится панихида об упокоении душ всех невинно убиенных казаков и казачек.

В этот же день в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре в 10 часов начнется региональная научно-практическая конференция «Российское казачество в XX-XXI веков: от трагедии расказачивания к возрождению и развитию». Организаторами мероприятия выступают ГКУ «Казачий центр государственной службы» при содействии комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

В мероприятии примут участие представители региональной власти, активисты казачьих обществ и общественных организаций, ученые, краеведы, педагоги, реализующие этнокультурный казачий компонент в образовании, учащиеся казачьих кадетских классов и воспитанники Волгоградского кадетского корпуса имени К.И. Недорубова.

Главная цель конференции – на уроках прошлого и вековых традициях определить пути развития казачества, дальнейшее становление духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающих поколений казачества Волгоградской области. С начала 90-х годов прошлого столетия 24 января стало отмечаться как скорбная дата в истории казачества. В этот день в 1919 году Оргбюро ЦК РКП(б) приняло циркулярное письмо, послужившее отправной точкой в уничтожении миллионов казаков по всей стране.Как сообщили в областном комитете по делам национальностей и казачества, в Волгограде пройдут мероприятия и панихиды в память о погибших. Так, 23 января в 9.30 в храме Иоанна Предтечи состоится панихида об упокоении душ всех невинно убиенных казаков и казачек.В этот же день в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре в 10 часов начнется региональная научно-практическая конференция «Российское казачество в XX-XXI веков: от трагедии расказачивания к возрождению и развитию». Организаторами мероприятия выступают ГКУ «Казачий центр государственной службы» при содействии комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.В мероприятии примут участие представители региональной власти, активисты казачьих обществ и общественных организаций, ученые, краеведы, педагоги, реализующие этнокультурный казачий компонент в образовании, учащиеся казачьих кадетских классов и воспитанники Волгоградского кадетского корпуса имени К.И. Недорубова.Главная цель конференции – на уроках прошлого и вековых традициях определить пути развития казачества, дальнейшее становление духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающих поколений казачества Волгоградской области.



