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» » В праздник Крещения Господня более 4 тысяч волжан окунулись в купели

В праздник Крещения Господня более 4 тысяч волжан окунулись в купели

Сегодня, 18:37
Lopatin
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В праздник Крещения Господня более 4 тысяч волжан окунулись в купелиСегодня, в праздник Крещения Господня, в полдень духовенством Волжского во главе с епископом Калачевским и Палласовским Иоанном был совершен чин Великого освящения воды на городском пляже Ахтубы. После чего начались традиционные омовения в купели. По словам организаторов, участие в праздничных мероприятиях приняли более четырех тысяч человек, сообщает пресс-служба городской мэрии.
«К празднику готовились заранее и тщательно, – рассказал заместитель главы администрации Волжского Юрий Орлов. – В процессе подготовки к Крещению были произведены обследование и уборка дна реки Ахтуба, подготовлены проруби для забора воды и омовения, установлены палатки для переодевания, оборудовано освещение прилегающей территории, а также организована громкая связь для проведения молебна».
В праздник Крещения Господня более 4 тысяч волжан окунулись в купелиСегодня волжская автоколонна №1732 осуществляла перевозку желающих принять участие в праздничных мероприятиях по маршруту «пл. Строителей – городской пляж» и обратно, а безопасность волжан обеспечивали сотрудники полиции совместно с казачьей дружиной. В целях предотвращения несчастных случаев на пляже дежурили бригады спасателей и неотложной медицинской помощи.

Фото пресс-службы администрации городского округа - город Волжский.
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