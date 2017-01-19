В крещенских купаниях приняли участие более 30 тысяч жителей региона Просмотров: 0 Комментариев: 0

В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе праздничных мероприятий возле открытых для купания мест безопасность верующих обеспечивали спасательные подразделения ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области», МКУ «Служба спасения Волгограда», спасатели Краснослободского ПСО ЮРЦ МЧС России и областной организации ВОСВОД, госинспекторы ГИМС МЧС России по Волгоградской области, а также полицейские и медики.

Все оборудованные места для купания были оснащены необходимыми спасательными средствами. В местах наиболее массового скопления людей были развернуты места обогрева.

Во время проведения обрядов спасатели и госинспекторы ГИМС следили, чтобы у купелей водоемов не скапливалось одновременно большое количество людей. Всем оказывалась помощь при спуске в прорубь по ступеням и выходе из нее.

Несчастных случаев в местах организованного купания не произошло, отметили в региональном Управлении МЧС.





Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. 19 января, в праздник Крещения Господня обряд омовения совершили более 30 тысяч жителей региона. Такую цифру озвучили сегодня вечером в ГУ МЧС по Волгоградской области.В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе праздничных мероприятий возле открытых для купания мест безопасность верующих обеспечивали спасательные подразделения ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области», МКУ «Служба спасения Волгограда», спасатели Краснослободского ПСО ЮРЦ МЧС России и областной организации ВОСВОД, госинспекторы ГИМС МЧС России по Волгоградской области, а также полицейские и медики.Все оборудованные места для купания были оснащены необходимыми спасательными средствами. В местах наиболее массового скопления людей были развернуты места обогрева. Во время проведения обрядов спасатели и госинспекторы ГИМС следили, чтобы у купелей водоемов не скапливалось одновременно большое количество людей. Всем оказывалась помощь при спуске в прорубь по ступеням и выходе из нее.Несчастных случаев в местах организованного купания не произошло, отметили в региональном Управлении МЧС.



