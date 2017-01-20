Депутаты волжской гордумы окунулись в купели вслед за председателем Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба гордумы, сразу после освящения воды на реке Ахтуба в районе городского пляжа в прорубь окунулись депутаты Александр Дзадзиев, Лариса Сизоненко, а также сам председатель думы Дмитрий Ястребов.

«Купание в Крещение – это не просто обряд или традиция. Это возможность заглянуть глубоко внутрь себя, услышать свою совесть и еще раз оценить свои поступки. Когда совершаешь обряд омовения в день Крещения, очень важно получить ощущение чистоты не только в физическом отношении, но и в духовном: почувствовать чистоту мыслей, чувств, отношений с близкими», – сказал после выхода из воды председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов.





Фото пресс-службы Волжской городской думы . С каждым годом в стране растет число тех, кто так или иначе становится ближе к православной вере. По многолетней традиции депутаты городской Думы приняли вчера участие в Крещенских купаниях.Как сообщает пресс-служба гордумы, сразу после освящения воды на реке Ахтуба в районе городского пляжа в прорубь окунулись депутаты Александр Дзадзиев, Лариса Сизоненко, а также сам председатель думы Дмитрий Ястребов.«Купание в Крещение – это не просто обряд или традиция. Это возможность заглянуть глубоко внутрь себя, услышать свою совесть и еще раз оценить свои поступки. Когда совершаешь обряд омовения в день Крещения, очень важно получить ощущение чистоты не только в физическом отношении, но и в духовном: почувствовать чистоту мыслей, чувств, отношений с близкими», – сказал после выхода из воды председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов.



