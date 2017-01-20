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Депутаты волжской гордумы окунулись в купели вслед за председателем

Сегодня, 12:11
Lopatin
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Депутаты волжской гордумы окунулись в купели вслед за председателемС каждым годом в стране растет число тех, кто так или иначе становится ближе к православной вере. По многолетней традиции депутаты городской Думы приняли вчера участие в Крещенских купаниях.
Как сообщает пресс-служба гордумы, сразу после освящения воды на реке Ахтуба в районе городского пляжа в прорубь окунулись депутаты Александр Дзадзиев, Лариса Сизоненко, а также сам председатель думы Дмитрий Ястребов.
«Купание в Крещение – это не просто обряд или традиция. Это возможность заглянуть глубоко внутрь себя, услышать свою совесть и еще раз оценить свои поступки. Когда совершаешь обряд омовения в день Крещения, очень важно получить ощущение чистоты не только в физическом отношении, но и в духовном: почувствовать чистоту мыслей, чувств, отношений с близкими», – сказал после выхода из воды председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов.


Фото пресс-службы Волжской городской думы.
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