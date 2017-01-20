Аварийную 9-этажку в Волгограде признали пригодной для проживания Просмотров: 18 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, из представленных жильцами материалов стало известно, что 4 апреля 2012 года межведомственной комиссией по оценке состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда и многоквартирных домов Краснооктябрьского района во исполнение решения Краснооктябрьского райсуда от 29.10.2010 было принято заключение о признании данного дома аварийным и подлежащим сносу. Однако отсутствовало заключение специализированной организации о техническом состоянии строения. Это стало причиной того, что администрация Волгограда не вынесла постановление об утверждении заключения районной межведомственной комиссии о механизме его реализации, а материалы были возращены в администрацию Краснооктябрьского района.

Затем в течение четырех лет со стороны уполномоченных должностных лиц как районной, так и городской администраций юридически значимых решений по данному вопросу не предпринималось. В 2015 году по исковому заявлению одного из нанимателей жилого помещения в данном многоквартирном доме бездействие администрации Волгограда признано судом незаконным и на нее возложена обязанность по принятию необходимого решения.

А 17 февраля 2016 года на основании технического отчета о необходимости выполнения капремонта для данного здания, подготовленного ООО МПК «ГУДВИЛЛ», администрация Волгограда приняла постановление «О признании помещений многоквартирного дома № 6 по ул.Триумфальной в Краснооктябрьском районе Волгограда пригодными для проживания».

Валерий Ростовщиков, как Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, надеется, что органы местной власти выполнят свои обязательства пред жильцами многоквартирного дома по обеспечению безопасного проживания. В Волгограде многоквартирный девятиэтажный дом №6 по улице Триумфальной без какого-либо технического вмешательства за 5 лет из аварийного и подлежащего сносу превратился в жилое строение, пригодное для проживания. Жильцы, прошедшие в жилищном споре с органами местной власти несколько судебных разбирательств, попросили Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области встать на защиту их права на безопасные условия проживания.Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, из представленных жильцами материалов стало известно, что 4 апреля 2012 года межведомственной комиссией по оценке состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда и многоквартирных домов Краснооктябрьского района во исполнение решения Краснооктябрьского райсуда от 29.10.2010 было принято заключение о признании данного дома аварийным и подлежащим сносу. Однако отсутствовало заключение специализированной организации о техническом состоянии строения. Это стало причиной того, что администрация Волгограда не вынесла постановление об утверждении заключения районной межведомственной комиссии о механизме его реализации, а материалы были возращены в администрацию Краснооктябрьского района.Затем в течение четырех лет со стороны уполномоченных должностных лиц как районной, так и городской администраций юридически значимых решений по данному вопросу не предпринималось. В 2015 году по исковому заявлению одного из нанимателей жилого помещения в данном многоквартирном доме бездействие администрации Волгограда признано судом незаконным и на нее возложена обязанность по принятию необходимого решения.А 17 февраля 2016 года на основании технического отчета о необходимости выполнения капремонта для данного здания, подготовленного ООО МПК «ГУДВИЛЛ», администрация Волгограда приняла постановление «О признании помещений многоквартирного дома № 6 по ул.Триумфальной в Краснооктябрьском районе Волгограда пригодными для проживания».Валерий Ростовщиков, как Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, надеется, что органы местной власти выполнят свои обязательства пред жильцами многоквартирного дома по обеспечению безопасного проживания.



