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Волжанам на счетчики установили более 2,5 тысяч антимагнитных пломб

Сегодня, 11:42
Lopatin
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Волжанам на счетчики установили более 2,5 тысяч антимагнитных пломбНа совещании по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг, которое состоялось в пятницу в администрации города Волжского, представители МУП «Водоканал» поделились опытом своей работы с должниками.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, наряду со штрафами и судебными разбирательствами, МУП «Водоканал» также прибегает к принудительному отключению злостных неплательщиков от оказываемых услуг. Так, за второе полугодие 2016 года предприятие разослало потребителям более 700 уведомлений о появлении у них задолженности. 14 городских квартир и 131 дом в частном секторе были отключены от услуг водоотведения. 98% потребителей впоследствии ликвидировали свои долги.

Кроме того, по словам сотрудников предприятия, еще одним эффективным методом сокращения возникающих задолженностей за потребляемые услуги, в частности за холодную воду, является установка антимагнитных пломб на счетчики. Небольшая наклейка, которая крепится к прибору учета, при контакте с магнитом кардинально меняет цвет, регистрируя факт попытки остановки счетчика. При обнаружении воздействия на прибор учета потребителю услуг (владельцу квартиры) выставляется счет не по показаниям «подкрученного» счетчика, а по нормативам с момента прошлой поверки. Благодаря установке антимагнитных пломб снижаются показатели общедомового потребления услуг, а значит, каждый житель заплатит меньше и только за то, что он потребил.

На сегодня сотрудники Водоканала совершенно бесплатно установили более 2,5 тысяч таких пломб. Инициаторами выступают активные ТСЖ Волжского. Принять решение об установке таких полезных пломб может и общее собрание собственников МКД, находящихся на непосредственном управлении. С письменным заявлением в адрес предприятия могут обратиться старшие по дому или подъезду.
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