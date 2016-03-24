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» » Привлекательные ягодицы волгоградки спровоцировали драку российских и английских фанатов на Евро-2016

Привлекательные ягодицы волгоградки спровоцировали драку российских и английских фанатов на Евро-2016

Вчера, 11:14
Reporter
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Привлекательные ягодицы волгоградки спровоцировали драку российских и английских фанатов на Евро-2016Напомним, целая группа российских болельщиков была арестована после беспорядков на Евро-2016 перед матчами сборных России и Англии в середине июня прошлого года. Суд Марселя приговорил двух наших соотечественников - Алексея Ерунова и Сергея Горбачева к 18 месяцам тюрьмы. На днях они вернулись домой после досрочного освобождения, и были встречены в аэропорту Шереметьево аплодисментами.
Помимо впечатлений от заключения «узники патриотизма» рассказали, из-за чего изначально возник конфликт с англичанами.
В частности, Сергей Горбачев в интервью одному из тульских телеканалов поведал свою версию начала потасовки: «Случился прецедент: я встретил коллегу с женой из Волгограда. Подошел английский фанат и начал за ягодицы трогать его жену. В городе происходили провокация на провокации». Таким образом, девушка, имя которой не называется, сама того не желая стала причиной конфликта европейского масштаба.
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