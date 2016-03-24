Привлекательные ягодицы волгоградки спровоцировали драку российских и английских фанатов на Евро-2016 Просмотров: 130 Комментариев: 0

Помимо впечатлений от заключения «узники патриотизма» рассказали, из-за чего изначально возник конфликт с англичанами.

В частности, Сергей Горбачев в интервью одному из тульских телеканалов поведал свою версию начала потасовки: «Случился прецедент: я встретил коллегу с женой из Волгограда. Подошел английский фанат и начал за ягодицы трогать его жену. В городе происходили провокация на провокации». Таким образом, девушка, имя которой не называется, сама того не желая стала причиной конфликта европейского масштаба. Напомним, целая группа российских болельщиков была арестована после беспорядков на Евро-2016 перед матчами сборных России и Англии в середине июня прошлого года. Суд Марселя приговорил двух наших соотечественников - Алексея Ерунова и Сергея Горбачева к 18 месяцам тюрьмы. На днях они вернулись домой после досрочного освобождения, и были встречены в аэропорту Шереметьево аплодисментами.Помимо впечатлений от заключения «узники патриотизма» рассказали, из-за чего изначально возник конфликт с англичанами.В частности, Сергей Горбачев в интервью одному из тульских телеканалов поведал свою версию начала потасовки: «Случился прецедент: я встретил коллегу с женой из Волгограда. Подошел английский фанат и начал за ягодицы трогать его жену. В городе происходили провокация на провокации». Таким образом, девушка, имя которой не называется, сама того не желая стала причиной конфликта европейского масштаба.



