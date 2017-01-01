Общественники рассмотрели жалобу жителей ЖК «Голицыно» на застройщика Просмотров: 67 Комментариев: 0



Участники инициативной группы сообщили, что на земельном участке, прилегающем к территории жилых домов ООО «Горстрой-Альянс» стало возводить, предположительно, 4-этажный дом. Причем, по сведениям жильцов, строительство началось без проведения публичных слушаний, без оформления всех необходимых документов, а также с нарушением всевозможных строительных норм и правил, рассказали в пресс-службе Общественной палаты региона.



В минувшую пятницу, 20 января, коллективная жалоба жильцов была вынесена на рассмотрение комиссии по вопросам законности и защиты прав граждан Общественной палаты Волгоградской области. Принявшие в нем участие представители инициативной группы пояснили, что в определенное время они заметили, как на прилегающей к их домам территории, на участке, выделенном под паркинг и плоскостные сооружения, начались какие-то строительные работы. Площадка была огорожена без объяснения причин.



«Углубившись в изучение вопроса, мы узнали, что когда наш комплекс сдавали, он стал собственностью жителей вместе с прилегающим участком, – сказал представитель инициативной группы жителей Александр Лебедев. – Однако позже застройщик каким-то образом размежевал его и зарегистрировал в свою собственность. Мы не понимаем, как ему это удалось сделать, если жильцы не давали своего разрешения на это и тем более не были об этом уведомлены. Мы обращаемся в Общественную палату с просьбой помочь нам в этом разобраться. Так как, если строительство продолжится, то у нас не останется места, куда можно выйти поиграть с детьми».



Заместитель председателя Общественной палаты Александр Вязьмин отметил, что это, к сожалению, далеко не единственный случай в градостроительной практике, когда застройщик кладет глаз на прилегающие территории, предназначенные для благоустройства.



Наличие явного нарушения отметила и председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова: «Если в эксплуатацию вводился цельный объект капитального строительства, он является таковым, потому что на него было выдано разрешение на строительство. И он был единый. И с учетом того, что на нем находится паркинг, то его собственниками также являются и жители. Поэтому при разделе, в первую очередь, обязаны были спросить собственников. И нарушение произошло, когда его разрезали на две части, не спросив собственников».



Председатель комиссии по вопросам законности и защиты прав граждан Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок, подводя итоги заседания, высказалась за то, чтобы жильцы в скорейшем порядке обращались в суд и прокуратуру.



«Во-первых, уважаемые жители ЖК «Голицыно», вам нужно срочно и без промедлений обратиться с заявлением в суд, - сказала Светлана Казаченок. - Что касается Общественной палаты, то мы обязательно составим итоговые рекомендации, где укажем, что имеет место явное нарушение законодательства в части разделения этого участка без ведома собственников. И эти рекомендации вы обязательно должны использовать при обращении в суд».



Кстати, на расширенное заседание комиссии был приглашен и сам застройщик, но он не явился, отметили в пресс-службе Общественной палаты региона.





Фото пресс-службы Общественной палаты Волгоградской области. В декабре прошлого года жители ЖК «Голицыно» (многоквартирные дома №31, №33 по улице Циолковского в Ворошиловском районе г. Волгограда) обратились в Общественную палату региона с коллективной жалобой на компанию-застройщика ООО «Горстрой-Альянс». Их возмутило начинающееся строительство перед их домами.Участники инициативной группы сообщили, что на земельном участке, прилегающем к территории жилых домов ООО «Горстрой-Альянс» стало возводить, предположительно, 4-этажный дом. Причем, по сведениям жильцов, строительство началось без проведения публичных слушаний, без оформления всех необходимых документов, а также с нарушением всевозможных строительных норм и правил, рассказали в пресс-службе Общественной палаты региона.В минувшую пятницу, 20 января, коллективная жалоба жильцов была вынесена на рассмотрение комиссии по вопросам законности и защиты прав граждан Общественной палаты Волгоградской области. Принявшие в нем участие представители инициативной группы пояснили, что в определенное время они заметили, как на прилегающей к их домам территории, на участке, выделенном под паркинг и плоскостные сооружения, начались какие-то строительные работы. Площадка была огорожена без объяснения причин.«Углубившись в изучение вопроса, мы узнали, что когда наш комплекс сдавали, он стал собственностью жителей вместе с прилегающим участком, – сказал представитель инициативной группы жителей Александр Лебедев. – Однако позже застройщик каким-то образом размежевал его и зарегистрировал в свою собственность. Мы не понимаем, как ему это удалось сделать, если жильцы не давали своего разрешения на это и тем более не были об этом уведомлены. Мы обращаемся в Общественную палату с просьбой помочь нам в этом разобраться. Так как, если строительство продолжится, то у нас не останется места, куда можно выйти поиграть с детьми».Заместитель председателя Общественной палаты Александр Вязьмин отметил, что это, к сожалению, далеко не единственный случай в градостроительной практике, когда застройщик кладет глаз на прилегающие территории, предназначенные для благоустройства.Наличие явного нарушения отметила и председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова: «Если в эксплуатацию вводился цельный объект капитального строительства, он является таковым, потому что на него было выдано разрешение на строительство. И он был единый. И с учетом того, что на нем находится паркинг, то его собственниками также являются и жители. Поэтому при разделе, в первую очередь, обязаны были спросить собственников. И нарушение произошло, когда его разрезали на две части, не спросив собственников».Председатель комиссии по вопросам законности и защиты прав граждан Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок, подводя итоги заседания, высказалась за то, чтобы жильцы в скорейшем порядке обращались в суд и прокуратуру.«Во-первых, уважаемые жители ЖК «Голицыно», вам нужно срочно и без промедлений обратиться с заявлением в суд, - сказала Светлана Казаченок. - Что касается Общественной палаты, то мы обязательно составим итоговые рекомендации, где укажем, что имеет место явное нарушение законодательства в части разделения этого участка без ведома собственников. И эти рекомендации вы обязательно должны использовать при обращении в суд».Кстати, на расширенное заседание комиссии был приглашен и сам застройщик, но он не явился, отметили в пресс-службе Общественной палаты региона.



