Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

На Волжской ГЭС увеличили сброс воды

Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

» » Общественники рассмотрели жалобу жителей ЖК «Голицыно» на застройщика

Общественники рассмотрели жалобу жителей ЖК «Голицыно» на застройщика

Вчера, 14:25
Lopatin
Просмотров: 67
Комментариев: 0
Общественники рассмотрели жалобу жителей ЖК «Голицыно» на застройщика В декабре прошлого года жители ЖК «Голицыно» (многоквартирные дома №31, №33 по улице Циолковского в Ворошиловском районе г. Волгограда) обратились в Общественную палату региона с коллективной жалобой на компанию-застройщика ООО «Горстрой-Альянс». Их возмутило начинающееся строительство перед их домами.

Участники инициативной группы сообщили, что на земельном участке, прилегающем к территории жилых домов ООО «Горстрой-Альянс» стало возводить, предположительно, 4-этажный дом. Причем, по сведениям жильцов, строительство началось без проведения публичных слушаний, без оформления всех необходимых документов, а также с нарушением всевозможных строительных норм и правил, рассказали в пресс-службе Общественной палаты региона.

В минувшую пятницу, 20 января, коллективная жалоба жильцов была вынесена на рассмотрение комиссии по вопросам законности и защиты прав граждан Общественной палаты Волгоградской области. Принявшие в нем участие представители инициативной группы пояснили, что в определенное время они заметили, как на прилегающей к их домам территории, на участке, выделенном под паркинг и плоскостные сооружения, начались какие-то строительные работы. Площадка была огорожена без объяснения причин.

«Углубившись в изучение вопроса, мы узнали, что когда наш комплекс сдавали, он стал собственностью жителей вместе с прилегающим участком, – сказал представитель инициативной группы жителей Александр Лебедев. – Однако позже застройщик каким-то образом размежевал его и зарегистрировал в свою собственность. Мы не понимаем, как ему это удалось сделать, если жильцы не давали своего разрешения на это и тем более не были об этом уведомлены. Мы обращаемся в Общественную палату с просьбой помочь нам в этом разобраться. Так как, если строительство продолжится, то у нас не останется места, куда можно выйти поиграть с детьми».

Заместитель председателя Общественной палаты Александр Вязьмин отметил, что это, к сожалению, далеко не единственный случай в градостроительной практике, когда застройщик кладет глаз на прилегающие территории, предназначенные для благоустройства.

Наличие явного нарушения отметила и председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова: «Если в эксплуатацию вводился цельный объект капитального строительства, он является таковым, потому что на него было выдано разрешение на строительство. И он был единый. И с учетом того, что на нем находится паркинг, то его собственниками также являются и жители. Поэтому при разделе, в первую очередь, обязаны были спросить собственников. И нарушение произошло, когда его разрезали на две части, не спросив собственников».

Председатель комиссии по вопросам законности и защиты прав граждан Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок, подводя итоги заседания, высказалась за то, чтобы жильцы в скорейшем порядке обращались в суд и прокуратуру.

«Во-первых, уважаемые жители ЖК «Голицыно», вам нужно срочно и без промедлений обратиться с заявлением в суд, - сказала Светлана Казаченок. - Что касается Общественной палаты, то мы обязательно составим итоговые рекомендации, где укажем, что имеет место явное нарушение законодательства в части разделения этого участка без ведома собственников. И эти рекомендации вы обязательно должны использовать при обращении в суд».

Кстати, на расширенное заседание комиссии был приглашен и сам застройщик, но он не явился, отметили в пресс-службе Общественной палаты региона.


Фото пресс-службы Общественной палаты Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгограде состоится форум Общественной палаты России

Определены лучшие эскизные проекты реконструкции набережной Волгограда

Члены Общественной палаты Волгограда подвели итоги двух лет работы

В Волгограде формируется состав Общественной палаты третьего созыва

Директор ВИСТеха награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Jбщественная палата отзывает проект нового герба Волгоградской области

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги