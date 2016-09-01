С 1 февраля в России повысятся страховые пенсии Просмотров: 82 Комментариев: 0

«Страховая пенсия будет повышена в этом году с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4%. Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме. В общей сложности на это потребуется потратить около 230 миллиардов рублей», - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что с этого года правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий на уровень инфляции. Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.«Страховая пенсия будет повышена в этом году с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4%. Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме. В общей сложности на это потребуется потратить около 230 миллиардов рублей», - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.Он напомнил, что с этого года правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий на уровень инфляции.



