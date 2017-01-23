Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

На Волжской ГЭС увеличили сброс воды

Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

» » В Волжском прошла благотворительная акция «Подари надежду»

В Волжском прошла благотворительная акция «Подари надежду»

Вчера, 18:21
Lopatin
Просмотров: 59
Комментариев: 0
В Волжском прошла благотворительная акция «Подари надежду»В субботу, 21 января, в ТРК «Волгамолл» прошла благотворительная акция «Подари надежду», организованная Гуманитарно-просветительским центром «Семья» Калачевской епархии совместно с Волжским благочинием. Ее цель – сбор вещей для малоимущих семей.
Как сообщили в пресс-службе Калачевской епархии, в ходе акции прошел концерт с участием воспитанников ДЮЦ «Русинка», ДТДМ, ДШИ «Этос», а также матушки Натальи Копейкиной. В это же время волжане охотно отзывались на призыв помочь нуждающимся многодетным семьям. Так, в течение трех часов двадцати волонтерам удалось собрать две корзины с продуктами питания и необходимыми вещами.
По словам помощника руководителя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Калачевской епархии и координатора гуманитарно-просветительского центра «Семья» Ирины Ризвановой, собранные средства и продуктовые наборы будут переданы пяти нуждающимся семьям из Волжского, а также многодетной семье погорельцев из села Заплавное (Ленинского района).
Это первая акция, которую центр «Семья» провел с момента своего образования – осени прошлого года. Следующее благотворительное мероприятие такого масштаба пройдет летом.


Фото пресс-службы Калачевской епархии.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волжском пройдет акция по сбору одежды для нуждающихся семей

В субботу в Волжском пройдет благотворительная акция

Должник, «подари ребенку лето – заплати алименты!»

В Волжском прошла акция доноров – водителей автомобилей и мотоциклов

Многодетные семьи региона получат земельные участки

Волгоградская епархия отмечает юбилей

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги