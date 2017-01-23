В Волжском прошла благотворительная акция «Подари надежду» Просмотров: 59 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе Калачевской епархии, в ходе акции прошел концерт с участием воспитанников ДЮЦ «Русинка», ДТДМ, ДШИ «Этос», а также матушки Натальи Копейкиной. В это же время волжане охотно отзывались на призыв помочь нуждающимся многодетным семьям. Так, в течение трех часов двадцати волонтерам удалось собрать две корзины с продуктами питания и необходимыми вещами.

По словам помощника руководителя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Калачевской епархии и координатора гуманитарно-просветительского центра «Семья» Ирины Ризвановой, собранные средства и продуктовые наборы будут переданы пяти нуждающимся семьям из Волжского, а также многодетной семье погорельцев из села Заплавное (Ленинского района).

Это первая акция, которую центр «Семья» провел с момента своего образования – осени прошлого года. Следующее благотворительное мероприятие такого масштаба пройдет летом.





Фото пресс-службы Калачевской епархии. В субботу, 21 января, в ТРК «Волгамолл» прошла благотворительная акция «Подари надежду», организованная Гуманитарно-просветительским центром «Семья» Калачевской епархии совместно с Волжским благочинием. Ее цель – сбор вещей для малоимущих семей.Как сообщили в пресс-службе Калачевской епархии, в ходе акции прошел концерт с участием воспитанников ДЮЦ «Русинка», ДТДМ, ДШИ «Этос», а также матушки Натальи Копейкиной. В это же время волжане охотно отзывались на призыв помочь нуждающимся многодетным семьям. Так, в течение трех часов двадцати волонтерам удалось собрать две корзины с продуктами питания и необходимыми вещами.По словам помощника руководителя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Калачевской епархии и координатора гуманитарно-просветительского центра «Семья» Ирины Ризвановой, собранные средства и продуктовые наборы будут переданы пяти нуждающимся семьям из Волжского, а также многодетной семье погорельцев из села Заплавное (Ленинского района).Это первая акция, которую центр «Семья» провел с момента своего образования – осени прошлого года. Следующее благотворительное мероприятие такого масштаба пройдет летом.



