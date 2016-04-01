В Городище затянулось строительство дома для переселения граждан Просмотров: 1 Комментариев: 0

Они также узнали, что в декабре прошлого года глава администрации рабочего поселка Городище продлил с ней контракт до марта 2017 года. По мнению активистов ОНФ, это незаконно, так как, согласно постановлению правительства РФ №191 от 14 марта 2016 г., продление возможно только в пределах 2016 года. Таким образом, к обозначенному в контракте сроку было выполнено менее половины от общего объема работ.

Проблемы на стройке в поселке Городище известны и региональной власти – областным комитетом строительства были изысканы возможности по привлечению к строительству дома более добросовестного подрядчика. Выехав на объект, активисты Народного фронта лично убедились, что в настоящее время работы по возведению дома возобновлены и вошли в активную фазу: за двухнедельный период завезены строительные материалы, техника, установлена дизельная станция, полностью возведены фасад и крыша, устраняются серьезные нарушения, допущенные предыдущим подрядчиком. От директора строительно-монтажного управления нового подрядчика получено заверение об окончании работ в феврале 2017 года, сообщается на официальном сайте ОНФ.





Фото регионального отделения ОНФ Еще в ноябре 2016 года в Городище должны были ввести в эксплуатацию трехэтажный 30-квартирный дом по адресу: улица 62-й Армии, 13. Он предназначен для жителей нескольких аварийных домов поселка. Однако, начав строительство, подрядная организация не провела качественно работы, сорвав при этом график. Этот факт выявили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, которые занимаются мониторингом реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Волгоградской области.Они также узнали, что в декабре прошлого года глава администрации рабочего поселка Городище продлил с ней контракт до марта 2017 года. По мнению активистов ОНФ, это незаконно, так как, согласно постановлению правительства РФ №191 от 14 марта 2016 г., продление возможно только в пределах 2016 года. Таким образом, к обозначенному в контракте сроку было выполнено менее половины от общего объема работ. Проблемы на стройке в поселке Городище известны и региональной власти – областным комитетом строительства были изысканы возможности по привлечению к строительству дома более добросовестного подрядчика. Выехав на объект, активисты Народного фронта лично убедились, что в настоящее время работы по возведению дома возобновлены и вошли в активную фазу: за двухнедельный период завезены строительные материалы, техника, установлена дизельная станция, полностью возведены фасад и крыша, устраняются серьезные нарушения, допущенные предыдущим подрядчиком. От директора строительно-монтажного управления нового подрядчика получено заверение об окончании работ в феврале 2017 года, сообщается на официальном сайте ОНФ.



