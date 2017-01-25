В Волжском не хватает денег на отлов бродячих собак Просмотров: 68 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе думы, депутаты рассмотрели соответствующее обращение своего коллеги Евгения Пыльнева (фракция «Единая Россия»). Он обратил внимание на то, что участились случаи нападения бродячих собак на жителей города. Между тем, на выделенную на этот год 301 тысячу рублей работники КЖД могут отловить только 120 бездомных животных, а ведь раньше финансирование позволяло ловить по 700-800 особей. Чтобы выйти хотя бы на этот уровень, городу необходимо около 2,5 миллионов рублей.

Кроме этого, депутат Евгений Пыльнев посетовал на дачников, которые часто после окончания сезона просто бросают своих собак на территории СНТ.

В итоге депутаты решили просить недостающие средства из областного бюджета, написав обращение коллегам в Волгоградскую областную Думу. Тем более что в мае 2016 года на заседании комиссии депутаты выходили с законодательной инициативой вернуть полномочия по отлову собак на уровень региона, но эта идея так и не была поддержана. 23 января на очередном заседании депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, коммуникациям и экологии Волжской гордумы был поднят вопрос о выделении дополнительных средств на отлов и содержание безнадзорных животных в 2017 году.Как сообщили в пресс-службе думы, депутаты рассмотрели соответствующее обращение своего коллеги Евгения Пыльнева (фракция «Единая Россия»). Он обратил внимание на то, что участились случаи нападения бродячих собак на жителей города. Между тем, на выделенную на этот год 301 тысячу рублей работники КЖД могут отловить только 120 бездомных животных, а ведь раньше финансирование позволяло ловить по 700-800 особей. Чтобы выйти хотя бы на этот уровень, городу необходимо около 2,5 миллионов рублей.Кроме этого, депутат Евгений Пыльнев посетовал на дачников, которые часто после окончания сезона просто бросают своих собак на территории СНТ.В итоге депутаты решили просить недостающие средства из областного бюджета, написав обращение коллегам в Волгоградскую областную Думу. Тем более что в мае 2016 года на заседании комиссии депутаты выходили с законодательной инициативой вернуть полномочия по отлову собак на уровень региона, но эта идея так и не была поддержана.



