В Красноармейском районе почти на два дня отключат воду Просмотров: 66 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, в связи с ремонтными работами с7 утра 25 января до 9 вечера 26 января будет временно ограничена подача воды по следующим адресам:

ул. Городовикова № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40;

ул. Навлинская № 51, 53, 55;

пер. Шлюзовой № 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16;

гостиница «7 Королей» ул. Городовикова № 34.

На время ограничения подачи ресурсов будет организован подвоз воды. МУП «Горводоканал г.Волгограда» приносит жителям свои извинения за временные неудобства. В Волгограде продолжаются работы по обновлению водопровода на самых поврежденных участках сети. В среду, 25 января, начнется замена водовода диаметром 110 мм в Красноармейском районе в границах от дома №51 по ул. Навлинской до дома №8 в переулке Шлюзовой.Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, в связи с ремонтными работами с7 утра 25 января до 9 вечера 26 января будет временно ограничена подача воды по следующим адресам:ул. Городовикова № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40;ул. Навлинская № 51, 53, 55;пер. Шлюзовой № 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16;гостиница «7 Королей» ул. Городовикова № 34.На время ограничения подачи ресурсов будет организован подвоз воды. МУП «Горводоканал г.Волгограда» приносит жителям свои извинения за временные неудобства.



