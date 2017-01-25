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» » В Красноармейском районе почти на два дня отключат воду

В Красноармейском районе почти на два дня отключат воду

Вчера, 16:42
Lopatin
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В Красноармейском районе почти на два дня отключат водуВ Волгограде продолжаются работы по обновлению водопровода на самых поврежденных участках сети. В среду, 25 января, начнется замена водовода диаметром 110 мм в Красноармейском районе в границах от дома №51 по ул. Навлинской до дома №8 в переулке Шлюзовой.
Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, в связи с ремонтными работами с7 утра 25 января до 9 вечера 26 января будет временно ограничена подача воды по следующим адресам:
ул. Городовикова № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40;
ул. Навлинская № 51, 53, 55;
пер. Шлюзовой № 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16;
гостиница «7 Королей» ул. Городовикова № 34.
На время ограничения подачи ресурсов будет организован подвоз воды. МУП «Горводоканал г.Волгограда» приносит жителям свои извинения за временные неудобства.
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