В регионе продолжают изымать из продажи спиртовые лосьоны Просмотров: 66 Комментариев: 0

Так, 22 января во время проверки торговой точки ООО «Алиса», расположенной по адресу Волгоград, улица Гремячинская, д.11, проверяющие обнаружили 68 флаконов косметического лосьона «Кедровый». На продукцию был наложен арест, образцы направлены на лабораторные исследования, а в отношении продавца возбуждено административное дело.

Напомним, проверочные мероприятия проводятся в целях реализации Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».

В Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области проанализировали данные по случаям отравления алкоголем, зарегистрированным в период новогодних праздников (с 31 декабря по 10 января) за последние 5 лет. Оказалось, что с 2012 по 2015 годы количество алкогольных отравлений в среднем составляло около 45 случаев, из них с летальным исходом – 1-2. В новогодние праздники 2015-2016 г.г. было зарегистрировано 43 случая отравления алкоголем, за аналогичный период 2016-2017 г.г. – 29 отравлений и ни одного случая с летальным исходом.

В ведомстве считают, что именно благодаря запрету на продажу отдельных видов спиртосодержащей продукции и проводимых надзорных мероприятий удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений на 32,5%. За период с 26 декабря 2016-го по 24 января 2017 года сотрудники Роспотребнадзора по Волгоградской области провели 637 проверок по выявлению фактов незаконной продажи спиртосодержащей непищевой продукции. За это время было снято с реализации 12941,3 литра самых различных лосьонов с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, сообщается в пресс-релизе областного Управления Роспотребнадзора.Так, 22 января во время проверки торговой точки ООО «Алиса», расположенной по адресу Волгоград, улица Гремячинская, д.11, проверяющие обнаружили 68 флаконов косметического лосьона «Кедровый». На продукцию был наложен арест, образцы направлены на лабораторные исследования, а в отношении продавца возбуждено административное дело.Напомним, проверочные мероприятия проводятся в целях реализации Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».В Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области проанализировали данные по случаям отравления алкоголем, зарегистрированным в период новогодних праздников (с 31 декабря по 10 января) за последние 5 лет. Оказалось, что с 2012 по 2015 годы количество алкогольных отравлений в среднем составляло около 45 случаев, из них с летальным исходом – 1-2. В новогодние праздники 2015-2016 г.г. было зарегистрировано 43 случая отравления алкоголем, за аналогичный период 2016-2017 г.г. – 29 отравлений и ни одного случая с летальным исходом.В ведомстве считают, что именно благодаря запрету на продажу отдельных видов спиртосодержащей продукции и проводимых надзорных мероприятий удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений на 32,5%.



