За неделю в Волжский пытались въехать 3 перегруженные фуры Просмотров: 72 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, в трех случаях был зарегистрирован перегруз более 28 тонн, допустимых в рамках действующего ограничения движения транспорта. Водители этих фур были оштрафованы. Всего же за неделю на рассмотрение административной комиссии направлено 13 материалов в отношении нарушителей.

В администрации Волжского напоминают, что работа пункта весового контроля направлена на сохранение городских дорог от воздействия большегрузов, водители которых едут со значительным перегрузом. В случае обнаружения перевеса, работники МАУ «СГТ» оформляют соответствующий акт. На его основании сотрудники ГИБДД принимают решение о наложении штрафа и прекращении движения транспортного средства. Водитель может дальше ехать только после устранения нарушения, а именно перегрузив часть перевозимого груза.

Кстати, сумма штрафа зависит от нескольких факторов, в том числе от массы перегруза, и составляет от 1000 до 10 000 рублей для водителей, от 10 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 рублей для юридических лиц.





Фото: Руслан Герасимов / novostivolgograda.ru На прошлой неделе передвижной пункт весового контроля работал как на въезде в Волжский со стороны ГЭС, так и на въезде в город со стороны рабочего поселка Средняя Ахтуба. За это время проверен 51 грузовой автомобиль.Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, в трех случаях был зарегистрирован перегруз более 28 тонн, допустимых в рамках действующего ограничения движения транспорта. Водители этих фур были оштрафованы. Всего же за неделю на рассмотрение административной комиссии направлено 13 материалов в отношении нарушителей.В администрации Волжского напоминают, что работа пункта весового контроля направлена на сохранение городских дорог от воздействия большегрузов, водители которых едут со значительным перегрузом. В случае обнаружения перевеса, работники МАУ «СГТ» оформляют соответствующий акт. На его основании сотрудники ГИБДД принимают решение о наложении штрафа и прекращении движения транспортного средства. Водитель может дальше ехать только после устранения нарушения, а именно перегрузив часть перевозимого груза.Кстати, сумма штрафа зависит от нескольких факторов, в том числе от массы перегруза, и составляет от 1000 до 10 000 рублей для водителей, от 10 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 рублей для юридических лиц.



