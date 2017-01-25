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В Волгограде хотят придать оригинальный внешний вид торговым киоскам
Сегодня, 10:22
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В Волгограде объявлен конкурс на лучшее типовое архитектурное решение нестационарного торгового объекта – киоска, павильона, лотка и т.д. Всего предлагается пять номинаций:
- архитектурное решение для павильона;
- архитектурное решение для киоска;
- архитектурное решение для торговой галереи;
- внешний вид торгового автомата, лотка, палатки, тележки;
- внешний вид бахчевого развала, елочного базара, площадки для продажи рассады и саженцев.
За первые три места в каждой из номинаций предусмотрено вознаграждение, а лучшие проекты будут использоваться при изготовлении нестационарных торговых объектов.
Участвовать в конкурсе могут все желающие. Заявку можно подать до 3 февраля включительно. Более подробная информация опубликована на официальном портале администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru/d/list/ads/admvlg/i75.
Фото с сайта администрации Волгограда.
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