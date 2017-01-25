В Волгограде хотят придать оригинальный внешний вид торговым киоскам Просмотров: 0 Комментариев: 0

- архитектурное решение для павильона;

- архитектурное решение для киоска;

- архитектурное решение для торговой галереи;

- внешний вид торгового автомата, лотка, палатки, тележки;

- внешний вид бахчевого развала, елочного базара, площадки для продажи рассады и саженцев.

За первые три места в каждой из номинаций предусмотрено вознаграждение, а лучшие проекты будут использоваться при изготовлении нестационарных торговых объектов.

Участвовать в конкурсе могут все желающие. Заявку можно подать до 3 февраля включительно. Более подробная информация опубликована на официальном портале администрации Волгограда:





Фото с сайта администрации Волгограда . В Волгограде объявлен конкурс на лучшее типовое архитектурное решение нестационарного торгового объекта – киоска, павильона, лотка и т.д. Всего предлагается пять номинаций:- архитектурное решение для павильона;- архитектурное решение для киоска;- архитектурное решение для торговой галереи;- внешний вид торгового автомата, лотка, палатки, тележки;- внешний вид бахчевого развала, елочного базара, площадки для продажи рассады и саженцев.За первые три места в каждой из номинаций предусмотрено вознаграждение, а лучшие проекты будут использоваться при изготовлении нестационарных торговых объектов.Участвовать в конкурсе могут все желающие. Заявку можно подать до 3 февраля включительно. Более подробная информация опубликована на официальном портале администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru/d/list/ads/admvlg/i75



