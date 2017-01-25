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Весной в Волгограде отменят более 70 коммерческих маршрутов

Сегодня, 11:16
Lopatin
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Весной в Волгограде отменят более 70 коммерческих маршрутовВ областной столице продолжается реализация комплексной транспортной схемы. Основой городской маршрутной сети станут 15 опорных автобусных линий: 8 действующих маршрутов и 7 новых, а также 13 трамвайных и 9 троллейбусных, которые будут курсировать по главным направлениям, сообщают в администрации Волгограда.
Работа по реализации новой транспортной схемы происходит под контролем областных депутатов и не раз обсуждалась в стенах регионального парламента, сообщили в пресс-службе Волгоградской облдумы. «Основная задача новой схемы – повысить комфорт и безопасность пассажиров», – подчеркивает председатель думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников.
Как отметил депутат, введение комплексной схемы происходит поэтапно. Достаточно длительное время старые и новые маршруты будут работать параллельно друг другу, чтобы минимизировать издержки перехода, дать людям возможность оценить преимущества больших комфортабельных и безопасных автобусов.
Как стало известно корреспонденту «НовостиВолгограда.ру», председателем комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Дмитрием Веркиным уже подписано распоряжение «Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок». Согласно этому документу, весной 2017 года с дорог Волгограда должны исчезнуть десятки муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
С 15 апреля отменяются коммерческие маршруты: 10, 11, 18, 29, 49, 50, 53,71,82,84,88,96, 100, 15а, 15с, 1с, 27а, 27э, 28а, 29с, 2с, 46, 48а, 57к, 64а, 65а, 68а, 6к, 70а, 71к, 78а, 7а, 80а, 81а, 8а, 90а, 91а, 93а, 9а, 13к;
автобусы: №12, №29, №30, №31, №33, №44, №49, №78, №10, №11, №11а; троллейбусы: №18, №11.
С 30 апреля будут отменены маршрутные такси: 6, 9, 17, 19, 28, 40, 44, 52, 77, 78, 80, 22а, 3а, 4к, 7к, 95к; автобус №4
С 15 мая отменят маршрутки: 14, 16, 39, 47, 56, 57, 10а, 276, 42а, 56э, 5а, 61а, 8с, 95а, 56а, а также автобусы Кг19, Кг22.
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