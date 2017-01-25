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Спасатели региона договорились о взаимодействии с омбудсменами

Сегодня, 14:10
Lopatin
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Спасатели региона договорились о взаимодействии с омбудсменамиВо вторник, 24 января, в Главном управлении МЧС Росси по Волгоградской области состоялась в ходе рабочей встречи начальника ведомства с региональными омбудсменами по правам ребенка и правам предпринимателей были подписаны Соглашения о взаимодействии.
Как сообщили в пресс-службе областного Главка МЧС, «предметом Соглашения о взаимодействии в лице начальника Главного управления генерал-майора внутренней службы Олега Гребенюка и омбудсменом по правам ребёнка Нина Болдыревой явилось сотрудничество в сфере безопасности детей в чрезвычайных ситуациях, в области пожарной безопасности, а также безопасности детей на водных объектах».
Спасатели региона договорились о взаимодействии с омбудсменамиЦелью Соглашения с Уполномоченным по правам предпринимателей Ольгой Устиновой стало взаимодействие в области защиты прав и законных интересов предпринимателей региона, а также реализация совместных мероприятий, направленных на предупреждение их прав в области гражданской обороны, пожарной безопасности.
Оба документа вступили в силу с момента их подписания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области


Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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