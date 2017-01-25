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В Волгограде на несколько дней перекроют движение на улице КИМ

Сегодня, 16:24
Lopatin
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В Волгограде на несколько дней перекроют движение на улице КИМС ноля часов 26 января и до 24 часов 3 февраля будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств на проезжей части улицы КИМ в Ворошиловском районе в границах от улицы Рабоче-Крестьянской до Козловской.
Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, временное ограничение связано с проведением работ по очистке автомобильной дороги от грунтовых наносов, льда и снега.
Объезд автомобильного транспорта будет осуществляться по улицам Рабоче-Крестьянской, Профсоюзной, Калинина, Козловской.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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