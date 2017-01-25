В Волгограде на несколько дней перекроют движение на улице КИМ Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, временное ограничение связано с проведением работ по очистке автомобильной дороги от грунтовых наносов, льда и снега.

Объезд автомобильного транспорта будет осуществляться по улицам Рабоче-Крестьянской, Профсоюзной, Калинина, Козловской.





Фото пресс-службы администрации Волгограда. С ноля часов 26 января и до 24 часов 3 февраля будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств на проезжей части улицы КИМ в Ворошиловском районе в границах от улицы Рабоче-Крестьянской до Козловской.Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, временное ограничение связано с проведением работ по очистке автомобильной дороги от грунтовых наносов, льда и снега.Объезд автомобильного транспорта будет осуществляться по улицам Рабоче-Крестьянской, Профсоюзной, Калинина, Козловской.



