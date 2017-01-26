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» » В Волгограде охранники – вуайеристы предстанут перед судом

В Волгограде охранники – вуайеристы предстанут перед судом

Сегодня, 08:56
Reporter
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Накануне стало, известно, что прокуратура Тракторозаводского района утвердила обвинительное заключение в отношении троих сотрудников службы безопасности популярного торгового центра, которые обвиняются в незаконном сборе сведений о частной жизни людей без их согласия с использованием служебного положения. Проще сказать, речь идет о слежке, а если говорить уж совсем откровенно о подглядывании, поскольку скрытые камеры подозреваемые прятали в кабинках для переодевания.
Напомним, в прошлом году громкий резонанс получила история, когда в примерочной одного из гипермаркетов Тракторозаводского района были обнаружены несколько скрытых камер. Они располагались в кабинках торгового зала и, что самое примечательное, были замаскированы под датчики пожарной безопасности. При этом покупателей никак не информировали о слежке, а информация о ведении видеосъемки в кабинках не размещалась. Уголовное дело уже передано в районный суд, который через несколько недель начнет его рассмотрение.

Для справки: Вуайери́зм (фр. voyeurisme от фр. voir — видеть или визионизм) — сексуальная девиация, характеризуемая побуждением подглядывать за людьми, занимающимися сексом или «интимными» процессами: раздевание, принятие ванны или душа.
Вуайер (вуайерист) — человек, который этим занимается. Вуайеризм в большинстве случаев связан с тайным наблюдением за другим человеком. (источник- ВИКИПЕНДИЯ)
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