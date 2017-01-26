В Волгограде дорожники продолжают устранять последствия снегопада Просмотров: 0 Комментариев: 0

По информации пресс-службы мэрии Волгограда, за ночь дорожники вывезли с городских улиц более 530 кубометров снега. При обработке проезжей части было израсходовано почти 1,6 тысячи тонн песко-соляной смеси.

В четверг дорожные предприятия продолжили расчистку дорог. В настоящее время на улицах Волгограда работают порядка 80 единиц спецтехники, в том числе 54 комбинированные дорожные машины. Идет очистка остановок общественного транспорта, тротуаров и дорог. Особое внимание дорожники уделяют приведению в нормативное состояние путепроводов, спусков-подъемов, перекрестков, аварийно-опасных участков.

Дорожные и коммунальные службы проводят очистку от снега магистралей, пешеходных зон, дворовых территорий. В жилых кварталах уборку проездов и пешеходных дорожек организуют управляющие компании.

В связи с ожидаемым понижением температуры и усилением снегопада автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при передвижении по городу.





Фото пресс-службы администрации Волгограда. Работы по уборке города от снега дорожники начали еще накануне – с началом снегопада. Дорожные бригады оперативно вышли на расчистку главных магистралей и второстепенных дорог Волгограда.По информации пресс-службы мэрии Волгограда, за ночь дорожники вывезли с городских улиц более 530 кубометров снега. При обработке проезжей части было израсходовано почти 1,6 тысячи тонн песко-соляной смеси.В четверг дорожные предприятия продолжили расчистку дорог. В настоящее время на улицах Волгограда работают порядка 80 единиц спецтехники, в том числе 54 комбинированные дорожные машины. Идет очистка остановок общественного транспорта, тротуаров и дорог. Особое внимание дорожники уделяют приведению в нормативное состояние путепроводов, спусков-подъемов, перекрестков, аварийно-опасных участков.Дорожные и коммунальные службы проводят очистку от снега магистралей, пешеходных зон, дворовых территорий. В жилых кварталах уборку проездов и пешеходных дорожек организуют управляющие компании.В связи с ожидаемым понижением температуры и усилением снегопада автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при передвижении по городу.



