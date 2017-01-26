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В Волгограде дорожники продолжают устранять последствия снегопада

Сегодня, 11:20
Lopatin
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В Волгограде дорожники продолжают устранять последствия снегопадаРаботы по уборке города от снега дорожники начали еще накануне – с началом снегопада. Дорожные бригады оперативно вышли на расчистку главных магистралей и второстепенных дорог Волгограда.
По информации пресс-службы мэрии Волгограда, за ночь дорожники вывезли с городских улиц более 530 кубометров снега. При обработке проезжей части было израсходовано почти 1,6 тысячи тонн песко-соляной смеси.
В четверг дорожные предприятия продолжили расчистку дорог. В настоящее время на улицах Волгограда работают порядка 80 единиц спецтехники, в том числе 54 комбинированные дорожные машины. Идет очистка остановок общественного транспорта, тротуаров и дорог. Особое внимание дорожники уделяют приведению в нормативное состояние путепроводов, спусков-подъемов, перекрестков, аварийно-опасных участков.
Дорожные и коммунальные службы проводят очистку от снега магистралей, пешеходных зон, дворовых территорий. В жилых кварталах уборку проездов и пешеходных дорожек организуют управляющие компании.
В связи с ожидаемым понижением температуры и усилением снегопада автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при передвижении по городу.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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