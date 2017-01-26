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» » В центре Волгограда падают дорожные знаки

В центре Волгограда падают дорожные знаки

Сегодня, 12:51
Reporter
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В центре Волгограда падают дорожные знаки
В центре Волгограда падают дорожные знаки
Пересечение Аллеи Героев и ул. Чуйкова, дорога, прилегающая к верхней террасе Набережной Волгограда. Визитная карточка города-героя, место, с которого многие туристы начинают знакомиться с городом, и где сами волгоградцы часто предпочитают проводить время. Сегодня утром, проезжая по указанному району, корреспонденты агентства «Новости Волгограда» стали свидетелями нелепой и грустной картины- дорожный знак из привычного вертикального положения практически переместился в горизонтальное, угрожая проезжающему транспорту и пешеходам. Каких-либо манипуляций с дорожным атрибутом никто не производил – рядом не оказалось ни дорожников, ни коммунальщиков. Отметим, что согласно законодательству ответственность за состояние дорог и знаков лежит на владельцах дорог, то есть на администрации города.
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