В центре Волгограда падают дорожные знаки Просмотров: 25 Комментариев: 0



Пересечение Аллеи Героев и ул. Чуйкова, дорога, прилегающая к верхней террасе Набережной Волгограда. Визитная карточка города-героя, место, с которого многие туристы начинают знакомиться с городом, и где сами волгоградцы часто предпочитают проводить время. Сегодня утром, проезжая по указанному району, корреспонденты агентства «Новости Волгограда» стали свидетелями нелепой и грустной картины- дорожный знак из привычного вертикального положения практически переместился в горизонтальное, угрожая проезжающему транспорту и пешеходам. Каких-либо манипуляций с дорожным атрибутом никто не производил – рядом не оказалось ни дорожников, ни коммунальщиков. Отметим, что согласно законодательству ответственность за состояние дорог и знаков лежит на владельцах дорог, то есть на администрации города. Пересечение Аллеи Героев и ул. Чуйкова, дорога, прилегающая к верхней террасе Набережной Волгограда. Визитная карточка города-героя, место, с которого многие туристы начинают знакомиться с городом, и где сами волгоградцы часто предпочитают проводить время. Сегодня утром, проезжая по указанному району, корреспонденты агентства «Новости Волгограда» стали свидетелями нелепой и грустной картины- дорожный знак из привычного вертикального положения практически переместился в горизонтальное, угрожая проезжающему транспорту и пешеходам. Каких-либо манипуляций с дорожным атрибутом никто не производил – рядом не оказалось ни дорожников, ни коммунальщиков. Отметим, что согласно законодательству ответственность за состояние дорог и знаков лежит на владельцах дорог, то есть на администрации города.



