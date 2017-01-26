Роспотребнадзор продлил запрет на продажу непищевого алкоголя Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в ведомстве, установленное ограничение не оказало негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей. Кроме того, поступили обращения от общественных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также граждан в поддержку принимаемых мер.

В связи с этим Роспотребнадзор подготовил предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней. Оно поддержано Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача от 24 января 2017 года будет зарегистрировано в установленном законом порядке, проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области напомнили, что при выявлении фактов незаконной реализации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями спиртосодержащей непищевой продукции будут приняты меры административного характера.

«Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой», – сообщается в пресс-релизе областного Управления Роспотребнадзора. Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена в прошлом году постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря. За время действия запрета зарегистрировано снижение на 33% количества случаев отравлений и на 65% летальных исходов в период новогодних праздников, отмечают в Роспотребнадзоре.Как сообщили в ведомстве, установленное ограничение не оказало негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей. Кроме того, поступили обращения от общественных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также граждан в поддержку принимаемых мер.В связи с этим Роспотребнадзор подготовил предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней. Оно поддержано Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача от 24 января 2017 года будет зарегистрировано в установленном законом порядке, проинформировали в ведомстве.В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области напомнили, что при выявлении фактов незаконной реализации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями спиртосодержащей непищевой продукции будут приняты меры административного характера.«Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой», – сообщается в пресс-релизе областного Управления Роспотребнадзора.



