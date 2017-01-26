МЧС предупреждает жителей региона о резком похолодании Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на синоптиков, ночью 27 января ожидается понижение температуры воздуха до 15-20 градусов мороза, местами до -25ºС, днем будет 10-15 градусов мороза.

Ночью 28 января по области мороз усилится до -22…-27, днем ожидается до -11...-16ºС. В последующие дни сохранится холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы. По сообщению Волгоградского ЦГМС, до конца суток 26 января ожидается снег и понижение температуры воздуха, начиная с северных районов области и с дальнейшим распространением на всю территорию региона.Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на синоптиков, ночью 27 января ожидается понижение температуры воздуха до 15-20 градусов мороза, местами до -25ºС, днем будет 10-15 градусов мороза.Ночью 28 января по области мороз усилится до -22…-27, днем ожидается до -11...-16ºС. В последующие дни сохранится холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы.



