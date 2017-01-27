Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Индекс промышленного производства в регионе превысил российский

На Волжской ГЭС увеличили сброс воды

Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

» » В регионе единовременную выплату получили 96 процентов пенсионеров

В регионе единовременную выплату получили 96 процентов пенсионеров

Сегодня, 09:24
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
В регионе единовременную выплату получили 96 процентов пенсионеровОтделение ПФР по Волгоградской области продолжает выдачу пенсионерам единовременных выплат в размере 5000 рублей. По состоянию на 26 января 2017 года она уже доставлена 96% получателей пенсий в нашем регионе, сообщили в пресс-службе областного Отделения ПФР.
Единовременная выплата осуществляются в период с 13 по 28 января 2017 года «Почтой России» или кредитными организациями. В Волгоградской области ее должны получить 775 тысяч пенсионеров.
Напомним, что решение о единовременной выплате всем пенсионерам было принято в 2016 году в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета для компенсации роста потребительских цен.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Пенсионеры начнут получать единовременную выплату с 13 января

Пенсионеров призывают к бдительности при выплатах 5 тысяч рублей

В 2017 году ожидается индексация пенсий

В регионе молодым мамам за рождение первенца выплатят по 25 тысяч

Социальные доплаты пенсионерам региона повысят

В регионе увеличили размер денежной выплаты на третьего ребенка

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги