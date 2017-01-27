В регионе единовременную выплату получили 96 процентов пенсионеров Просмотров: 0 Комментариев: 0

Единовременная выплата осуществляются в период с 13 по 28 января 2017 года «Почтой России» или кредитными организациями. В Волгоградской области ее должны получить 775 тысяч пенсионеров.

Напомним, что решение о единовременной выплате всем пенсионерам было принято в 2016 году в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета для компенсации роста потребительских цен. Отделение ПФР по Волгоградской области продолжает выдачу пенсионерам единовременных выплат в размере 5000 рублей. По состоянию на 26 января 2017 года она уже доставлена 96% получателей пенсий в нашем регионе, сообщили в пресс-службе областного Отделения ПФР.Единовременная выплата осуществляются в период с 13 по 28 января 2017 года «Почтой России» или кредитными организациями. В Волгоградской области ее должны получить 775 тысяч пенсионеров.Напомним, что решение о единовременной выплате всем пенсионерам было принято в 2016 году в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета для компенсации роста потребительских цен.



