Омбудсмен встал на сторону противников нового ресторана на Советской Просмотров: 0 Комментариев: 0

По словам горожан, в подвалах дома и выкупленных квартирах частный предприниматель планирует оборудовать кухни и цеха для работы нового ресторана. При этом на внутренний фасад подъезда №6 им намечено установить очередные вентиляционные воздуховоды, приямки дымоудаления, обустроить стеклянную надстройку, демонтировать участок кирпичной кладки несущей стены дома. При этом в здании уже работают рестораны «Бамберг» и «Гретель».

Предлагаемый коммерческий проект предприниматель предложил обсудить жильцам на общем собрании. Однако волгоградцы считают, что их дом, построенный в 1946 году с широким использованием деревянных конструкций, не приспособлен для такого применения, прежде всего, из-за не соответствия требованиям противопожарной безопасности. Кроме того, благоприятные условия проживания, по мнению жителей, нарушает неисправность вентиляционных устройств, установленных в арке здания, а также громкая музыка и шум посетителей в ночное время.

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного по права человека в Волгоградской области, в ходе проверок было установлено, что предприниматель, использующий помещения квартир №53 и №54, провел работы без согласования проектной документации с областным органом охраны объектов культурного наследия, в связи с чем региональный комитет культуры привлек предпринимателя к административной ответственности.

Волгоградский Уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков полагает, что надзорные структуры ответственно организуют контроль за разрешением резонансной ситуации в доме №20 по ул. Советской. Жители Центрального района, проживающие в доме №20 по улице Советской, пожаловались волгоградскому Уполномоченному по правам человека на разрастание питейно-развлекательных заведений в их здании, которое является памятником архитектуры и градостроительства, учтенным в списке объектов культурного наследия региона.По словам горожан, в подвалах дома и выкупленных квартирах частный предприниматель планирует оборудовать кухни и цеха для работы нового ресторана. При этом на внутренний фасад подъезда №6 им намечено установить очередные вентиляционные воздуховоды, приямки дымоудаления, обустроить стеклянную надстройку, демонтировать участок кирпичной кладки несущей стены дома. При этом в здании уже работают рестораны «Бамберг» и «Гретель».Предлагаемый коммерческий проект предприниматель предложил обсудить жильцам на общем собрании. Однако волгоградцы считают, что их дом, построенный в 1946 году с широким использованием деревянных конструкций, не приспособлен для такого применения, прежде всего, из-за не соответствия требованиям противопожарной безопасности. Кроме того, благоприятные условия проживания, по мнению жителей, нарушает неисправность вентиляционных устройств, установленных в арке здания, а также громкая музыка и шум посетителей в ночное время.Как сообщает пресс-служба Уполномоченного по права человека в Волгоградской области, в ходе проверок было установлено, что предприниматель, использующий помещения квартир №53 и №54, провел работы без согласования проектной документации с областным органом охраны объектов культурного наследия, в связи с чем региональный комитет культуры привлек предпринимателя к административной ответственности.Волгоградский Уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков полагает, что надзорные структуры ответственно организуют контроль за разрешением резонансной ситуации в доме №20 по ул. Советской.



