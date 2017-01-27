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» » За ночь в Волгограде дорожники убрали больше тысячи кубометров снега

За ночь в Волгограде дорожники убрали больше тысячи кубометров снега

Сегодня, 11:20
Lopatin
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За ночь в Волгограде дорожники убрали больше тысячи кубометров снегаМинувшей ночью с улиц Волгограда было вывезено 1,2 тысячи кубометров снега. Наиболее активные работы велись на главных магистралях – проспекте Ленина, площади Павших борцов, проспекте Жукова, улицах Ополченской и Рабоче-Крестьянской. Было задействовано 78 единиц спецтехники, отсыпано около 300 тонн песко-соляной смеси, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.
В пятницу днем на улицы вышли 67 спецмашин – комбинированные дорожные, трактор-щетки, погрузчики, самосвалы. Дорожные бригады очищают от снега и льда путепроводы, остановки общественного транспорта, техника подметает дороги, идет вывоз снега. Сегодня дорожники будут вывозить снег с улиц Лермонтова, Н.Отрады, Мира, Краснознаменской, Электролесовской, Рославльской, Песчаной, проспектов Ленина и Жукова, площади Свободы и др., проинформировали в пресс-службе городской мэрии.
Автомобилистов просят быть внимательными при передвижении по городу и не оставлять машины у обочин – припаркованный на магистралях транспорт мешает своевременной и эффективной уборке дорог.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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