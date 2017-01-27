В регионе увеличили размер денежной выплаты на третьего ребенка Просмотров: 0 Комментариев: 0

«Указанные выплаты осуществляются до достижения ребенком возраста трех лет семьям со среднедушевым доходом ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, действующего на дату обращения за мерами социальной поддержки», – пояснили в комитете.

С 2013 года на территории Волгоградской области предоставляется ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей. В 2016 году ее размер составлял 7 693 рубля.





Фото с сайта комитета социальной защиты населения Волгоградской области. С 1 января 2017 года, согласно Постановлению администрации Волгоградской области, до 8 116 рублей увеличен размер ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей. Ее финансирование началось с 16 января, сообщили в комитете социальной защиты населения региона.«Указанные выплаты осуществляются до достижения ребенком возраста трех лет семьям со среднедушевым доходом ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, действующего на дату обращения за мерами социальной поддержки», – пояснили в комитете.С 2013 года на территории Волгоградской области предоставляется ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей. В 2016 году ее размер составлял 7 693 рубля.



