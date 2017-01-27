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Общественная палата открыла «горячую линию» по вопросам изъятия детей

Сегодня, 13:03
Lopatin
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Общественная палата открыла «горячую линию» по вопросам изъятия детейВ Общественной палате РФ открылась «горячая линия» по вопросам необоснованных изъятий детей из семьи. Обращения будут обрабатывать специально сформированные группы экспертов, сообщает пресс-служба ОП РФ.
«Мы запускаем «горячую линию», чтобы поддержать граждан, будем перезванивать им и помогать разбираться в каждой конкретной ситуации. Сейчас много говорят о том, что детей забирают из семей необоснованно, а когда мы начинаем предметно разбирать каждую ситуацию, выясняется, что далеко не все так однозначно. Мы берем эту важную тему под общественный контроль, чтобы понять, какие есть пробелы в механизмах изъятий и есть ли они на самом деле», — рассказала член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.
Осуществлять этот контроль на местах будут региональные общественные палаты и специально созданные группы экспертов в субъектах РФ, рассказали в пресс-служба Общественной палаты России.
Телефон горячей линии: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт с 9.00 до 16.45 по московскому времени.
Ранее Президент РФ Владимир Путин по итогам пресс-конференции 23 декабря 2016 года дал поручение проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.


Фото с сайта Общественной палаты РФ.
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