Общественная палата открыла «горячую линию» по вопросам изъятия детей Просмотров: 0 Комментариев: 0

«Мы запускаем «горячую линию», чтобы поддержать граждан, будем перезванивать им и помогать разбираться в каждой конкретной ситуации. Сейчас много говорят о том, что детей забирают из семей необоснованно, а когда мы начинаем предметно разбирать каждую ситуацию, выясняется, что далеко не все так однозначно. Мы берем эту важную тему под общественный контроль, чтобы понять, какие есть пробелы в механизмах изъятий и есть ли они на самом деле», — рассказала член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.

Осуществлять этот контроль на местах будут региональные общественные палаты и специально созданные группы экспертов в субъектах РФ, рассказали в пресс-служба Общественной палаты России.

Телефон горячей линии: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт с 9.00 до 16.45 по московскому времени.

Ранее Президент РФ Владимир Путин по итогам пресс-конференции 23 декабря 2016 года дал поручение проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.





Фото с сайта Общественной палаты РФ. В Общественной палате РФ открылась «горячая линия» по вопросам необоснованных изъятий детей из семьи. Обращения будут обрабатывать специально сформированные группы экспертов, сообщает пресс-служба ОП РФ.«Мы запускаем «горячую линию», чтобы поддержать граждан, будем перезванивать им и помогать разбираться в каждой конкретной ситуации. Сейчас много говорят о том, что детей забирают из семей необоснованно, а когда мы начинаем предметно разбирать каждую ситуацию, выясняется, что далеко не все так однозначно. Мы берем эту важную тему под общественный контроль, чтобы понять, какие есть пробелы в механизмах изъятий и есть ли они на самом деле», — рассказала член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.Осуществлять этот контроль на местах будут региональные общественные палаты и специально созданные группы экспертов в субъектах РФ, рассказали в пресс-служба Общественной палаты России.Телефон горячей линии: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт с 9.00 до 16.45 по московскому времени.Ранее Президент РФ Владимир Путин по итогам пресс-конференции 23 декабря 2016 года дал поручение проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.



