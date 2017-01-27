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НовостиВолгограда.ру » Общество » Общественная палата открыла «горячую линию» по вопросам изъятия детей
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Вы довольны тем, как убирают волгоградские дороги?
Президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка-Вальтера Штайнмайера от должности министра иностранных дел. Об этом сообщается на сайте президента ФРГ. Полномочия Штайнмайера были переданы бывшему ...
Парк легких истребителей ВКС России будет заменен новейшими МиГ-35
Главнокомандующий военно-космическими силами России Виктор Бондарев заявил на презентации нового самолета о планах Минобороны сменить легкие истребители на МиГ-35, передает РИА "Новости".
Трамп назвал Мадонну отвратительной
Президент США Дональд Трамп считает, что речь певицы Мадонны во время "марша женщин" с критикой в его адрес была позором для страны, передает телеканал Fox News.