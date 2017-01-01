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В Волжском во второй раз прошел слет школ социальной активности

Сегодня, 18:46
Lopatin
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В Волжском во второй раз прошел слет школ социальной активностиВ пятницу, 27 января, в волжском ДК ВГС торжественно открылся слет школ социальной активности Волгоградской области, объединяющих неравнодушных, энергичных людей, которым не безразличны проблемы родного города, района или села.
Присутствующих поприветствовал глава города Волжского Игорь Воронин: «Для нас почетно, что второй слет школ социальной активности проходит именно в городе Волжском, где осенью 2015 года стартовал проект школы соцактива». Игорь Николаевич выразил искреннюю благодарность активистам школ за их энергичность и креативность, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отметили в мэрии, деятельность волжской «Школы социальной активности» ведется по семи направлениям: «Народный контроль», «Школа грамотного потребителя», «Социальный магазин», «Цветущий город», «Поющие сердца», «Шаг к здоровью», «Серебряные волонтеры». Сегодня всем руководителям направлений Игорь Воронин вручил удостоверения активистов города Волжского.
В ходе слета участники школ активности из Урюпинска, Михайловки, Камышина, Волжского, Нехаевского и Урюпинского муниципальных районов представили презентации и творческие выступления. Для гостей праздника прозвучали музыкальные произведения в исполнении Волжского русского народного оркестра им. Н.Н. Калинина под руководством главного дирижера оркестра – Заслуженной артистки РФ Галины Иванковой. Настоящим подарком для всех участников слета стало грандиозное лазерное шоу.
Первый слет активистов состоялся в 2013 году в Урюпинске. Такие объединения людей оказались очень востребованными, и сегодня школы общественной активности насчитывают тысячи участников.
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