В Волжском во второй раз прошел слет школ социальной активности Просмотров: 45 Комментариев: 0

Присутствующих поприветствовал глава города Волжского Игорь Воронин: «Для нас почетно, что второй слет школ социальной активности проходит именно в городе Волжском, где осенью 2015 года стартовал проект школы соцактива». Игорь Николаевич выразил искреннюю благодарность активистам школ за их энергичность и креативность, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметили в мэрии, деятельность волжской «Школы социальной активности» ведется по семи направлениям: «Народный контроль», «Школа грамотного потребителя», «Социальный магазин», «Цветущий город», «Поющие сердца», «Шаг к здоровью», «Серебряные волонтеры». Сегодня всем руководителям направлений Игорь Воронин вручил удостоверения активистов города Волжского.

В ходе слета участники школ активности из Урюпинска, Михайловки, Камышина, Волжского, Нехаевского и Урюпинского муниципальных районов представили презентации и творческие выступления. Для гостей праздника прозвучали музыкальные произведения в исполнении Волжского русского народного оркестра им. Н.Н. Калинина под руководством главного дирижера оркестра – Заслуженной артистки РФ Галины Иванковой. Настоящим подарком для всех участников слета стало грандиозное лазерное шоу.

Первый слет активистов состоялся в 2013 году в Урюпинске. Такие объединения людей оказались очень востребованными, и сегодня школы общественной активности насчитывают тысячи участников. В пятницу, 27 января, в волжском ДК ВГС торжественно открылся слет школ социальной активности Волгоградской области, объединяющих неравнодушных, энергичных людей, которым не безразличны проблемы родного города, района или села.Присутствующих поприветствовал глава города Волжского Игорь Воронин: «Для нас почетно, что второй слет школ социальной активности проходит именно в городе Волжском, где осенью 2015 года стартовал проект школы соцактива». Игорь Николаевич выразил искреннюю благодарность активистам школ за их энергичность и креативность, сообщает пресс-служба городской администрации.Как отметили в мэрии, деятельность волжской «Школы социальной активности» ведется по семи направлениям: «Народный контроль», «Школа грамотного потребителя», «Социальный магазин», «Цветущий город», «Поющие сердца», «Шаг к здоровью», «Серебряные волонтеры». Сегодня всем руководителям направлений Игорь Воронин вручил удостоверения активистов города Волжского.В ходе слета участники школ активности из Урюпинска, Михайловки, Камышина, Волжского, Нехаевского и Урюпинского муниципальных районов представили презентации и творческие выступления. Для гостей праздника прозвучали музыкальные произведения в исполнении Волжского русского народного оркестра им. Н.Н. Калинина под руководством главного дирижера оркестра – Заслуженной артистки РФ Галины Иванковой. Настоящим подарком для всех участников слета стало грандиозное лазерное шоу.Первый слет активистов состоялся в 2013 году в Урюпинске. Такие объединения людей оказались очень востребованными, и сегодня школы общественной активности насчитывают тысячи участников.



