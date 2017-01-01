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» » В регионе спасатели готовы прийти на помощь замерзающим водителям

В регионе спасатели готовы прийти на помощь замерзающим водителям

Сегодня, 19:25
Lopatin
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В регионе спасатели готовы прийти на помощь замерзающим водителямПожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за сильных морозов. По сообщению синоптиков, в ночь на 28 января отметки термометров могут достигать -25…-27, информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону
В ведомстве отметили, что на случай экстренной ситуации приведены в готовность к мобильные пункты обогрева, в которых имеется все необходимое, чтобы водители и пассажиры смогли переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства.
В регионе спасатели готовы прийти на помощь замерзающим водителямПроверена готовность дежурных смен, специальной техники и аварийно-спасательного инструмента и снаряжения к оказанию помощи водителям, попавшим сложную ситуацию на автотрассах из-за сильных морозов.
Сотрудниками оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог с использованием систем видеонаблюдения и мониторинга.
ГУ МЧС России по Волгоградской области обращается к гостям и жителям региона воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае экстренной ситуации следует звонить по телефону «101».


Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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