В регионе спасатели готовы прийти на помощь замерзающим водителям Просмотров: 28 Комментариев: 0

В ведомстве отметили, что на случай экстренной ситуации приведены в готовность к мобильные пункты обогрева, в которых имеется все необходимое, чтобы водители и пассажиры смогли переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства.

Проверена готовность дежурных смен, специальной техники и аварийно-спасательного инструмента и снаряжения к оказанию помощи водителям, попавшим сложную ситуацию на автотрассах из-за сильных морозов.

Сотрудниками оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог с использованием систем видеонаблюдения и мониторинга.

ГУ МЧС России по Волгоградской области обращается к гостям и жителям региона воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае экстренной ситуации следует звонить по телефону «101».





Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за сильных морозов. По сообщению синоптиков, в ночь на 28 января отметки термометров могут достигать -25…-27, информирует пресс-служба ГУ МЧС по регионуВ ведомстве отметили, что на случай экстренной ситуации приведены в готовность к мобильные пункты обогрева, в которых имеется все необходимое, чтобы водители и пассажиры смогли переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства. Проверена готовность дежурных смен, специальной техники и аварийно-спасательного инструмента и снаряжения к оказанию помощи водителям, попавшим сложную ситуацию на автотрассах из-за сильных морозов.Сотрудниками оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог с использованием систем видеонаблюдения и мониторинга.ГУ МЧС России по Волгоградской области обращается к гостям и жителям региона воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае экстренной ситуации следует звонить по телефону «101».



