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НовостиВолгограда.ру » Общество » В регионе спасатели готовы прийти на помощь замерзающим водителям
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Разработчики Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что новый российский истребитель МиГ-35 может получить бортовое лазерное оружие. Самолет разработан для ведения боевых действий в ...
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что пока еще рано говорить об отмене санкций, введенных в отношении России.
Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, сообщает в пятницу агентство AP.