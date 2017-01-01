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» » Сбежавшие из дома волгоградские подростки нашлись в Саратовской области

Сбежавшие из дома волгоградские подростки нашлись в Саратовской области

Сегодня, 22:12
Reporter
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Сбежавшие из дома волгоградские подростки нашлись в Саратовской области
Сбежавшие из дома волгоградские подростки нашлись в Саратовской области












Об исчезновении 17-летнего Саши Старкова и его 16-летней подружки Насти Легашовой - учеников лицея №3 стало известно сегодня днем. Накануне подростки ушли из дома, оставив сотовые телефоны и взяв с собой лишь самое необходимое, поместившееся в два рюкзака, а также гитару. Родители подростков обратились в полицию, а их друзья начали активную кампанию в соцсетях. Они же сообщили, что у Насти была навязчивая идея отправиться автостопом в Азию. Единственной зацепкой были фото с камер наблюдения волгоградского автовокзала, дальше след беглецов терялся. Как выяснилось, далеко уехать школьники не успели. Сегодня около 20-00 они нашлись в г. Энгельс. В данный момент туда уже направляются родители подростков, чтобы забрать их домой.
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