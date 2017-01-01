Сбежавшие из дома волгоградские подростки нашлись в Саратовской области Просмотров: 10 Комментариев: 0



























Об исчезновении 17-летнего Саши Старкова и его 16-летней подружки Насти Легашовой - учеников лицея №3 стало известно сегодня днем. Накануне подростки ушли из дома, оставив сотовые телефоны и взяв с собой лишь самое необходимое, поместившееся в два рюкзака, а также гитару. Родители подростков обратились в полицию, а их друзья начали активную кампанию в соцсетях. Они же сообщили, что у Насти была навязчивая идея отправиться автостопом в Азию. Единственной зацепкой были фото с камер наблюдения волгоградского автовокзала, дальше след беглецов терялся. Как выяснилось, далеко уехать школьники не успели. Сегодня около 20-00 они нашлись в г. Энгельс. В данный момент туда уже направляются родители подростков, чтобы забрать их домой. Об исчезновении 17-летнего Саши Старкова и его 16-летней подружки Насти Легашовой - учеников лицея №3 стало известно сегодня днем. Накануне подростки ушли из дома, оставив сотовые телефоны и взяв с собой лишь самое необходимое, поместившееся в два рюкзака, а также гитару. Родители подростков обратились в полицию, а их друзья начали активную кампанию в соцсетях. Они же сообщили, что у Насти была навязчивая идея отправиться автостопом в Азию. Единственной зацепкой были фото с камер наблюдения волгоградского автовокзала, дальше след беглецов терялся. Как выяснилось, далеко уехать школьники не успели. Сегодня около 20-00 они нашлись в г. Энгельс. В данный момент туда уже направляются родители подростков, чтобы забрать их домой.



