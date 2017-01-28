В волгоградских детсадах родителям дадут попробовать детскую еду Просмотров: 0 Комментариев: 0



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, первым родителей принял детский сад №30 Ворошиловского района. Взрослые получили исчерпывающие ответы на вопросы о качестве поставляемых в детский сад продуктов, сроках поставки и хранения, а также стандартах питания в детском саду.



«Конечно, любая мама волнуется о том, как кушает ее ребенок. Дочка питанием довольна, а сегодня я сама смогла увидеть с каким аппетитом она ест в саду, – рассказала мама 6-летней Вероники Елена Беляева. – Ребенок у меня начал набирать в весе - за последние три недели мы прибавили 600 граммов, а для нас это большой показатель. Я думаю, что во многом вкус блюд детского меню зависит от качества продуктов и мастерства поваров. Сейчас у дочки есть любимое блюдо – творожная запеканка, которую теперь готовим дома по рецепту нашего садовского повара».



Когда у ребят начался тихий час, родителей пригласили попробовать блюда, приготовленные на обед. Поставщик подготовил дополнительные порции вермишелевого супа, свеклы, тушеной в сметане, гречки с овощами, котлет и киселя. Оценив качество, тепловой режим блюд, родители были приятно удивлены.



«Раньше я только со слов внука знала, что в садике кормят вкусно, но сегодня, благодаря «Дню открытых дверей» я в этом убедилась лично. В детском саду двадцатидневное меню, блюда не успевают малышам надоесть. Такое разнообразие, согласитесь, редко бывает дома», – поделилась впечатлением бабушка 5-летнего Даниила.



В ближайшее время Дни открытых дверей для родителей пройдут и в других детских садах.





Фото пресс-службы администрации Волгограда. В Волгограде в рамках проекта «День открытых дверей», организованного в детских садах поставщиками питания совместно с руководством учреждений, родители малышей смогут лично оценить качество приготовленных блюд, а также выразить свои пожелания поварам.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, первым родителей принял детский сад №30 Ворошиловского района. Взрослые получили исчерпывающие ответы на вопросы о качестве поставляемых в детский сад продуктов, сроках поставки и хранения, а также стандартах питания в детском саду.«Конечно, любая мама волнуется о том, как кушает ее ребенок. Дочка питанием довольна, а сегодня я сама смогла увидеть с каким аппетитом она ест в саду, – рассказала мама 6-летней Вероники Елена Беляева. – Ребенок у меня начал набирать в весе - за последние три недели мы прибавили 600 граммов, а для нас это большой показатель. Я думаю, что во многом вкус блюд детского меню зависит от качества продуктов и мастерства поваров. Сейчас у дочки есть любимое блюдо – творожная запеканка, которую теперь готовим дома по рецепту нашего садовского повара». Когда у ребят начался тихий час, родителей пригласили попробовать блюда, приготовленные на обед. Поставщик подготовил дополнительные порции вермишелевого супа, свеклы, тушеной в сметане, гречки с овощами, котлет и киселя. Оценив качество, тепловой режим блюд, родители были приятно удивлены.«Раньше я только со слов внука знала, что в садике кормят вкусно, но сегодня, благодаря «Дню открытых дверей» я в этом убедилась лично. В детском саду двадцатидневное меню, блюда не успевают малышам надоесть. Такое разнообразие, согласитесь, редко бывает дома», – поделилась впечатлением бабушка 5-летнего Даниила.В ближайшее время Дни открытых дверей для родителей пройдут и в других детских садах.



