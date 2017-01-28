Лебедеву исключили из исполкома Всемирной ассоциации олимпийцев Просмотров: 351 Комментариев: 0

Ранее Лебедева вышла из состава исполкома WOA. В организации сообщили: «WOA признал Татьяну Лебедеву виновной в нарушения кодекса поведения организации в то время как она была членом исполнительного комитета WOA. Следовательно, она получит пожизненный запрет на право баллотироваться на выборах в исполнительный комитет WOA». Такое решение было принято поздно вечером 26 января на срочном заседании исполнительного комитета WOA.

Напомним, в минувшую среду Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о том, что допинг-проба Лебедевой после перепроверки дала положительный результат на запрещенное вещество туринабол. Из-за этого комитет лишил спортсменку двух завоеванных на Играх в Пекине серебряных медалей.

Спортсменка вошла в исполком в октябре 2015 года, когда генеральная ассамблея организации проходила в Москве. Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) пожизненно отстранила российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву от работы в исполнительном комитете организации после того, как ее допинг-проба с Олимпийских игр 2008 года в Пекине дала положительный результат по итогам перепроверки. Об этом сообщается на официальном сайте WOA Ранее Лебедева вышла из состава исполкома WOA. В организации сообщили: «WOA признал Татьяну Лебедеву виновной в нарушения кодекса поведения организации в то время как она была членом исполнительного комитета WOA. Следовательно, она получит пожизненный запрет на право баллотироваться на выборах в исполнительный комитет WOA». Такое решение было принято поздно вечером 26 января на срочном заседании исполнительного комитета WOA.Напомним, в минувшую среду Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о том, что допинг-проба Лебедевой после перепроверки дала положительный результат на запрещенное вещество туринабол. Из-за этого комитет лишил спортсменку двух завоеванных на Играх в Пекине серебряных медалей.Спортсменка вошла в исполком в октябре 2015 года, когда генеральная ассамблея организации проходила в Москве.



