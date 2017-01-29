На дорогах Волгограда рассыпали более 1 200 тонн песко-соляной смеси Просмотров: 40 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, с началом снегопада для обработки магистралей было использовано 1 256 тонн песко-соляной смеси. Когда смесь вступит в реакцию со снегом, растопив его, на улицы выйдут колонны комбинированных дорожных машин. Спецтехника начнет движение сразу по всем полосам одного направления, убирая с дороги снежную кашу. Власти города просят автомобилистов не создавать помехи снегоуборочной технике, не бросать автомобили у обочины, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ночью были проведены снегоуборочные работы на проспектах Ленина, Жукова, Университетском, Аллее Героев, улицах Профсоюзной, Туркменской, Николая Отрады, Мира, Советской, Чуйкова и других. С проезжей части вывезено более 500 кубометров снега.





Фото пресс-службы администрации Волгограда. Бригады муниципальных предприятий «Северное» и «ДСЭР Советского района» всю минувшую ночь убирали дороги Волгограда от снега и наледи.Как сообщили в пресс-службе мэрии города, с началом снегопада для обработки магистралей было использовано 1 256 тонн песко-соляной смеси. Когда смесь вступит в реакцию со снегом, растопив его, на улицы выйдут колонны комбинированных дорожных машин. Спецтехника начнет движение сразу по всем полосам одного направления, убирая с дороги снежную кашу. Власти города просят автомобилистов не создавать помехи снегоуборочной технике, не бросать автомобили у обочины, соблюдать дистанцию и скоростной режим.Ночью были проведены снегоуборочные работы на проспектах Ленина, Жукова, Университетском, Аллее Героев, улицах Профсоюзной, Туркменской, Николая Отрады, Мира, Советской, Чуйкова и других. С проезжей части вывезено более 500 кубометров снега.



