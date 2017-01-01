Хорошо одетая собака потерялась в Волгограде Просмотров: 0 Комментариев: 0

В минувшие выходные в подъезде одной из высоток на улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда жильцы обнаружили необычную дворнягу. Собака была не просто ухожена, но и разодета. От холода четвероногого защищал вязаный белый свитер, а вот поводка и какой-либо информации о хозяине не было. Сердобольные волгоградцы решили не оставлять животное на произвол судьбы, тем более с учетом того, что в Волгограде установилась морозная погода.

Максим Беляков, нашедший собаку, на время приютил ее и просит хозяев откликнуться по тел. 89610706205 В минувшие выходные в подъезде одной из высоток на улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда жильцы обнаружили необычную дворнягу. Собака была не просто ухожена, но и разодета. От холода четвероногого защищал вязаный белый свитер, а вот поводка и какой-либо информации о хозяине не было. Сердобольные волгоградцы решили не оставлять животное на произвол судьбы, тем более с учетом того, что в Волгограде установилась морозная погода.Максим Беляков, нашедший собаку, на время приютил ее и просит хозяев откликнуться по тел. 89610706205



