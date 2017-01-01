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» » Хорошо одетая собака потерялась в Волгограде

Хорошо одетая собака потерялась в Волгограде

Сегодня, 11:28
Reporter
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Хорошо одетая собака потерялась в Волгограде
В минувшие выходные в подъезде одной из высоток на улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда жильцы обнаружили необычную дворнягу. Собака была не просто ухожена, но и разодета. От холода четвероногого защищал вязаный белый свитер, а вот поводка и какой-либо информации о хозяине не было. Сердобольные волгоградцы решили не оставлять животное на произвол судьбы, тем более с учетом того, что в Волгограде установилась морозная погода.
Максим Беляков, нашедший собаку, на время приютил ее и просит хозяев откликнуться по тел. 89610706205
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