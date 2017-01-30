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ОНФ призывает всех на борьбу со стихийными свалками

Сегодня, 11:45
Lopatin
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ОНФ призывает всех на борьбу со стихийными свалкамиНовый экологический проект ОНФ «Генеральная уборка» станет общественной службой «одного окна», куда люди смогут подать обращения по ликвидации незаконного объекта складирования отходов. Об этом в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил координатор проекта депутат Госдумы Владимир Гутенев, сообщается на официальном сайте ОНФ.

«Проект «Генеральная уборка» представляет собой открытый сетевой ресурс в виде интерактивной интернет-карты, которая является настоящим ядром всего проекта. На интерактивной карте обозначены все 85 регионов России, привязанные к «Яндекс - картам». Каждый пользователь сети интернет может отправить жалобу на сайт, которая будет проверена со стороны модератора и размещена на карте. Народный фронт планирует реализовывать этот проект при партнерстве представителей СМИ и общественности», – сообщил Гутенев.

Он напомнил, что идея проекта возникла по итогам «Форума Действий» ОНФ в 2016 году, где была поднята масштабная проблема незаконных свалок на территории России. По окончанию форума президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин выступил за создание общественной интернет-карты, на которой любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на ней незаконную свалку или полигон.

«Сами объекты представляют собой стихийные мусорные свалки и полигоны, работающие по серым схемам. Многие из этих объектов располагаются на территории лесов, непосредственно рядом с городами и поселками. Для граждан, в свою очередь, проект «Генеральная уборка» станет общественной службой «одного окна», куда они смогут подать обращения по ликвидации незаконного объекта складирования отходов», - отметил Гутенев.

По его словам, интерактивная карта свалок – это универсальный инструмент по устранению нарушений в работе полигонов и ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, работающий на основе обращений граждан. «Каждый гражданин может в свободном доступе разместить информацию на интерактивной карте свалок проекта «Генеральная уборка», после чего, все запросы обрабатываются экспертами Общероссийского народного фронта. От гражданина требуется указать координаты свалки или полигона, сопроводив ее фото- или видеоматериалами», отметил Гутенев.

Для борьбы со стихийными мусорными свалками Народный фронт с участием местных гражданских активистов, местных жителей и общественных организаций планирует контролировать всю ситуацию. Для уборки мусорных свалок также будут привлечены коммунальные службы и местные власти, которые предоставят транспорт для вывоза мусора. По всем фактам обнаружения незаконных свалок и полигонов будут сделаны запросы в прокуратуру региона.
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