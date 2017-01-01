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Регион оказался на 33-м месте в рейтинге безопасности российских дорог

Сегодня, 13:26
Lopatin
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Регион оказался на 33-м месте в рейтинге безопасности российских дорогВолгоградская область заняла 33-ю строчку в рейтинге безопасности российских дорог и находится в «желтой зоне» недостаточной безопасности. Так, в 2016 году на территории региона произошло 1 528 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 172 человека, были ранены 1 883 человека. На тысячу жителей области приходится 444 автомобиля. При численности населения в 2,5 миллиона человек коэффициент безопасности автодорог составил 1,62 пункта.

В рейтинг за 2016 год, составленный Межрегиональным общественным центром «За безопасность российских дорог», всего вошли 52 региона. На первой строчке в «зеленой зоне» с удовлетворительной дорожной безопасностью оказалась Томская область с коэффициентом всего 0,63 пункта.

А в самом низу рейтинга, в «красной зоне» высокой дорожной опасности, находится Челябинская область, в которой количество погибших и раненых, в сравнении с рейтингом 2014 года, увеличилось более чем в 1,5 раза.

Говоря об итогах проведенного исследования, эксперт МОЦ «За безопасность российских дорог» Михаил Соколовский сказал: «Россия стабильно занимает нижние строчки в мировом рейтинге по состоянию дорог. Радует, что власти обращают внимание на эту проблему, и в 2016 году из федерального бюджета было выделено 97 миллиардов на проекты реконструкции дорог (на 2017 год выделено 52,5 млрд). Также продолжается федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», в рамках которой выделяются дополнительные деньги на ремонт аварийно-опасных участков федеральных дорог. Посмотрим, как это отразится на количестве ДТП в этих регионах в следующем рейтинге».

Отметим, в 2017 году в Волгоградской области на реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет направлено 2,3 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда составит государственная субсидия. Документ о выделении этих средств региону уже подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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