Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов Просмотров: 3 Комментариев: 0



Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, «горячая линия» открывается в рамках внедрения в городе в комплексной транспортной схемы (КТС), направленной на наведение порядка в сфере пассажирских перевозок, повышение их комфорта и безопасности.



По телефону «горячей линии» также будут приниматься предложения и жалобы на работу городского общественного транспорта. Заявителю необходимо сообщить номера маршрута и транспортного средства, дату и время, когда, по его мнению, было допущено нарушение. Полученные данные будут переданы в комитет транспорта, промышленности и связи и транспортные предприятия города для рассмотрения и принятия решения.



«Горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта будет работать в будни дни с 8 до 20 часов.





Фото пресс-службы администрации Волгограда. С 1 февраля в Волгограде начинает работать «горячая линия» по вопросам транспортного обслуживания населения. Уже с завтрашнего дня, позвонив по телефону 23-31-60, горожане смогут узнать сведения о работе автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси.Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, «горячая линия» открывается в рамках внедрения в городе в комплексной транспортной схемы (КТС), направленной на наведение порядка в сфере пассажирских перевозок, повышение их комфорта и безопасности.По телефону «горячей линии» также будут приниматься предложения и жалобы на работу городского общественного транспорта. Заявителю необходимо сообщить номера маршрута и транспортного средства, дату и время, когда, по его мнению, было допущено нарушение. Полученные данные будут переданы в комитет транспорта, промышленности и связи и транспортные предприятия города для рассмотрения и принятия решения.«Горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта будет работать в будни дни с 8 до 20 часов.



