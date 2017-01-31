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Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

Сегодня, 11:44
Lopatin
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Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусовС 1 февраля в Волгограде начинает работать «горячая линия» по вопросам транспортного обслуживания населения. Уже с завтрашнего дня, позвонив по телефону 23-31-60, горожане смогут узнать сведения о работе автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, «горячая линия» открывается в рамках внедрения в городе в комплексной транспортной схемы (КТС), направленной на наведение порядка в сфере пассажирских перевозок, повышение их комфорта и безопасности.

По телефону «горячей линии» также будут приниматься предложения и жалобы на работу городского общественного транспорта. Заявителю необходимо сообщить номера маршрута и транспортного средства, дату и время, когда, по его мнению, было допущено нарушение. Полученные данные будут переданы в комитет транспорта, промышленности и связи и транспортные предприятия города для рассмотрения и принятия решения.

«Горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта будет работать в будни дни с 8 до 20 часов.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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